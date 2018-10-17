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Эксперты МАГАТЭ дали высокую оценку безопасности БелАЭС

18.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Эксперты миссии МАГАТЭ высоко оценили готовность реагирования Беларуси на чрезвычайные ситуации на атомной электростанции. Более того, некоторые практики, которые используют белорусские спасатели, внедрят в других государствах, сообщается на сайте tvr.by.
 
Эксперты МАГАТЭ дали высокую оценку безопасности БелАЭС
 
17 октября закончилась миссия международных специалистов в Беларуси. В ходе мониторинга эксперты оценили готовность ведомств нашей страны к возможным авариям на АЭС и реагированию на них. Делегация также посетила и практические маневры спасателей.
 
Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, отмечены некоторые хорошие практики, которые будут распространяться и в других странах, поэтому в целом это нормальная творческая работа, которая дает возможность совершенствовать все знания и умения в этой сфере.
 
По словам заместителя гендиректора МАГАТЭ Хуана Карлоса Лентихо, в нашей стране имеются эффективно работающие и надежные механизмы в сфере аварийной готовности и реагирования. 
 
Также во время встречи Беларусь зарегистрировали в сети оказания помощи МАГАТЭ. Главная цель этой организации — международное сотрудничество в случае ядерных или радиологических аварийных ситуаций. В эту структуру включено 31 государство, в том числе Россия, Китай, Япония, США, Франция и Украина.
 
Напомним, первый энергоблок БелАЭС планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году. Второй — в середине 2020-го.
 
sb.by
 
 
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Эксперты миссии МАГАТЭ высоко оценили готовность реагирования Беларуси на чрезвычайные ситуации на атомной электростанции. Более того, некоторые практики,...
 
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