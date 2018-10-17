Эксперты МАГАТЭ дали высокую оценку безопасности БелАЭС

Эксперты миссии МАГАТЭ высоко оценили готовность реагирования Беларуси на чрезвычайные ситуации на атомной электростанции. Более того, некоторые практики, которые используют белорусские спасатели, внедрят в других государствах, сообщается на сайте tvr.by.





17 октября закончилась миссия международных специалистов в Беларуси. В ходе мониторинга эксперты оценили готовность ведомств нашей страны к возможным авариям на АЭС и реагированию на них. Делегация также посетила и практические маневры спасателей.

Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, отмечены некоторые хорошие практики, которые будут распространяться и в других странах, поэтому в целом это нормальная творческая работа, которая дает возможность совершенствовать все знания и умения в этой сфере.

По словам заместителя гендиректора МАГАТЭ Хуана Карлоса Лентихо, в нашей стране имеются эффективно работающие и надежные механизмы в сфере аварийной готовности и реагирования.

Также во время встречи Беларусь зарегистрировали в сети оказания помощи МАГАТЭ. Главная цель этой организации — международное сотрудничество в случае ядерных или радиологических аварийных ситуаций. В эту структуру включено 31 государство, в том числе Россия, Китай, Япония, США, Франция и Украина.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году. Второй — в середине 2020-го.