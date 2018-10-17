На детской площадке в Петербурге нашли избитого мужчину с пистолетом

Иллюстративное фото

Она рассказала, что на территории детской площадки около дома №22 на Московской улице лежит избитый мужчина с пистолетом в руке, передаетПострадавшим оказался 61-летний житель Санкт-Петербурга, ранее судимый за неуплату алиментов. У него изъяли пистолет марки ИЖ-79, который числился как утраченный с 2010 года.