«Оранжевое настроение» учащихся ДШИ

В октябре в городе Могилеве прошел ІІІ Национальный открытый конкурс искусств «Оранжевое настроение», в котором приняли участие воспитанники Смолевичской детской школы искусств – учащиеся эстрадного отделения Анастасия Старинская и Даниил Тумор (руководитель Надежда Валерьевна Новинская).





Этот конкурс, который проводится уже третий год подряд, традиционно объединяет более семисот конкурсантов из различных населенных пунктов Беларуси и России. Основная его цель – выявить новые имена и таланты в области вокального и хореографического искусства, а также объединить единомышленников в сфере творчества, упрочить дружественные отношения между участниками и укрепить культурные традиции, направленные на формирование интереса к различным жанрам современного искусства.

В составе жюри в номинации «Эстрадный вокал», в которой выступали учащиеся Смолевичской ДШИ, были художественный руководитель и дирижер хора студентов Могилевского филиала УО «Белорусская государственная академия музыки» Ирина Пекарская, музыкальный редактор и консультант участников проекта «Голос» Инна Радаева, лауреат международных конкурсов в номинации «Эстрадный вокал» Елена Демух, преподаватель УО «Могилевский государственный музыкальный колледж им. Римского-Корсакова» Наталья Прохорова.

Очередные музыкальные вершины покорились воспитанникам детской школы искусств, которые весомо пополнили копилку ее достижений. Так, Анастасия Старинская и Даниил Тумор стали лауреатами І степени в номинации «Эстрадный вокал (ансамбли)», а также дипломантами І степени в номинации «Эстрадный вокал (соло)». Своими значимыми достижениями на вокальных конкурсах, а также благодаря своей работоспособности, серьезному отношению к пению и рвению, которое у взрослых людей редко встретишь, ребята доказали, что в будущем их ждут большие перспективы в мире музыки.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото из архива ДШИ.