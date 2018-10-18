Суд в Гродно рассмотрит дело о попытке ввоза 1 кг кокаина

Суд в Гродно рассмотрит дело о попытке ввоза из-за рубежа 1 кг кокаина. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры.





Прокуратура Гродненской области изучила и направила в Гродненский областной суд уголовное дело по обвинению гражданина Республики Сербия и Российской Федерации в незаконных обороте наркотического средства и его перемещении через таможенную границу ЕАЭС.

"Как установлено, действуя в группе с неустановленными лицами, мужчина в июле 2018 года приобрел в Сербии особо опасное наркотическое средство - кокаин", - говорится в сообщении прокуратуры. Сбывать товар он планировал на территории России.

Мужчина спрятал наркотики в специальный тайник своей "Ауди", оборудованный в пустотелом пространстве между крышей и плафоном освещения. На территорию Беларуси он въезжал из Польши через пункт пропуска "Брузги". Во время досмотра автомобиля сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили партию кокаина массой около 1 кг.