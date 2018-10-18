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Суд в Гродно рассмотрит дело о попытке ввоза 1 кг кокаина

19.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Суд в Гродно рассмотрит дело о попытке ввоза из-за рубежа 1 кг кокаина. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры. 


 

Прокуратура Гродненской области изучила и направила в Гродненский областной суд уголовное дело по обвинению гражданина Республики Сербия и Российской Федерации в незаконных обороте наркотического средства и его перемещении через таможенную границу ЕАЭС.

 

"Как установлено, действуя в группе с неустановленными лицами, мужчина в июле 2018 года приобрел в Сербии особо опасное наркотическое средство - кокаин", - говорится в сообщении прокуратуры. Сбывать товар он планировал на территории России.

 

Мужчина спрятал наркотики в специальный тайник своей "Ауди", оборудованный в пустотелом пространстве между крышей и плафоном освещения. На территорию Беларуси он въезжал из Польши через пункт пропуска "Брузги". Во время досмотра автомобиля сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили партию кокаина массой около 1 кг.

 

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Суд в Гродно рассмотрит дело о попытке ввоза из-за рубежа 1 кг кокаина. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры.
 
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