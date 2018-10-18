В ГУО «Ясли-сад №5 г. Смолевичи» прошла выставка под названием «Творчество наших мам».

Педагогический коллектив ответственно подошел к организации выставки: было продумано праздничное оформление интерьера, музыкальное сопровождение.

Участниками выставки стали мамы воспитанников, посещающих наше учреждение дошкольного образования. Мы привыкли видеть мам в деловитой спешке, строгих, сдержанных. И как были удивлены их разносторонним творческим способностям и талантам. Оказывается, наши мамы умеют не только заботиться о своих малышах, ежедневно замечательно выглядеть, радовать изысканными блюдами свои семьи, но и обладают разными талантами и способностями, находя время для занятий в разных областях декоративно-прикладного творчества.





Цель выставки, организованной в нашем детском саду, заключалась не только в том, чтобы воспеть женщину-мать, но и воспитывать у каждого малыша чувство гордости за маму. И цель оказалась оправдана. Сложно передать словами восхищенные взгляды мальчишек и девчонок, посетивших выставку. Каждый ребенок брал за руку воспитателя и хотел рассказать только о своей маме, самой талантливой, самой лучшей, самой замечательной и единственной. А столько было волнения, когда ребенок показывал, какую красивую работу подготовила к выставке мама. Все работы выставки — замечательные, достойные самых высоких похвал, потому что в каждой из них отражаются любовь, искренность, теплота, будь то композиции из цветов, картины с разными сюжетами, резьба по дереву, вышивка, композиции из фоамирана, бумаги.

Воспитатели нашего учреждения благодарны Анастасии Солодухиной, Тамаре Кулинкович, Наталье Куплянкиной, Анне Пищенко, Ольге Голец, Оксане Ивановой, Елене Макейчик, Оксане Пригодич, Ольге Любутиной, Наталии Нагорной, Марии Шило, Татьяне Медведевой, Татьяне Мацкевич, Елене Кондратовой, Елене Лицегевич, Анне Ганской, Алесе Макась, Ольге Гуринович, Наталье Закревской, Екатерине Малявко, Юлии Микулене, Александре Кибак, Дарье Кондратьевой. Именно они помогли создать атмосферу праздника, радости, семейного счастья. Но когда говорим о маме, то подразумеваем всю семью. А как же без пап? Ведь без них, ответственных, терпеливых, заботливых, праздник был бы не полным, не таким выразительным и запоминающимся. На выставку приходили семьями — смотрели, любовались, гордились. Это было очень здорово. Наверное, из таких моментов и состоит счастье.

Светлана СТЕПАНОВА, заведующий ГУО «Ясли-сад №5 г. Смолевичи».

На снимках : выставка в ГУО «Ясли-сад №5 г. Смолевичи».

Фото из архива учреждения дошкольного образования.