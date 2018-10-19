С лупой — в ученическую тарелку





Тема питания кажется не самой главной в общем портфеле школьных задач, но именно еда — это энергия, здоровье, залог будущего состояния организма, которые играют немалую роль, в том числе для учебы. А начинается все со школьной столовой.







В нынешнем учебном году система питания учащихся, школьников и дошколят в Беларуси претерпела некоторые изменения. Еще в марте технологами отдела образования Вороновского райисполкома было разработано примерное двухнедельное меню для горячего питания наших детей. Эти рационы прошли государственную санитарно-гигиеническую экспер-тизу в Вороновском районном ЦГЭ. В учет брались каждый грамм, каждая калория, соотношение жиров, белков, углеводов…

Без предупреждения

— Питание в школах должно быть безопасным, качественным и сбалансированным, чтобы дети получали все необходимые для их возраста витамины и калории. Это одно из главных требований центра гигиены, — отмечает помощник врача-гигиениста райЦГЭ Ирина Ивановна Метелица. — Круглый год мы проводим мониторинг учреждений образования района. И сейчас, посещая их, конечно, помимо прочего, анализируем внедрение двухнедельных рационов питания.







Попасть в школьный пищеблок, чтобы увидеть весь процесс своими глазами, постороннему человеку просто невозможно. Туда мы отправляемся с санитарной службой. Без предупреждения. Выбор Ирины Ивановны пал на Беняконскую среднюю школу. Это учреждение стояло в графике мониторинга. Увидев у входа таких гостей, директор Людмила Станиславовна Силицкая пошутила: «Хорошо понедельник начинается».

Меню отличников и хорошистов







Время близилось к обеду. Вкусные ароматы, аппетитные котлетки с гречкой и сочный салатик из капусты на ученических тарелках привлекли мое внимание в столовой.

— Приятного аппетита! Вкус-но? — интересуюсь у ребят, ко-торые живо расправляются с предложенным блюдом.

— Нормально, — не желая отвлекаться на пустые разговоры, ответил мальчик.

— Очень, особенно котлеты, — высказала свое мнение его соседка.

— И все же сосиски с макаронами наверняка было бы лучше, — провоцирую на откровение ребятню.

— Нам твердят, что это вредно, поэтому и дают редко, — присоединилась к беседе одноклассница девочки. — Мама говорит, что модно — быть здоровым. Поэтому и кушать нужно больше овощей, рыбу, мясо…

— А еще «пейте, дети, молоко, будете здоровы», — цитирую известную даже малышне фразу.

— Не, молоко я не люблю. А вот школьные запеканки, пудинги, творожки… ням-ням, — определилась со своими вкусами школьница.







«Экзамен» сдают не все

Пока я «ловила» «вкусные» кадры, проверяющая сделала первые пометки у себя в блокноте. Что же я пропустила? Оказывается, некоторые из кастрюль недостаточно чистые. А на вид и не скажешь. С этого момента я мысленно стала соотносить обстановку и процесс готовки у себя на кухне и здесь. «Экзамен» я провалила бы точно, хоть и не считаю себя плохой хозяйкой.







— Все должно быть идеально — в их руках здоровье детей! — пояснила претензии Ирина Ивановна.

От глаза опытного специалиста не ускользает ни одна мелочь. Надо сказать, за много лет работы школьные повара привыкли к скрупулезности и беспристрастности Ирины Ивановны Метелицы. С ней нет смысла юлить или пытаться ее обхитрить. Оперативно исправить недостатки и впредь не допускать их — верный способ избежать материального наказания. Но, по словам помощника врача-гигиениста, есть учреждения образования, которые наступают на те же грабли, несмотря ни на предписания, ни на материальные взыскания.







Бумажная «кухня»







Если у плиты и мойки пошаговые «отчеты» работников пищеблока для меня были интересны в плане собственной поварской практики, то в кабинете, где ведется вся документация по питанию школьников, я запуталась с первых минут. Больше 15 журналов, технологические карты, инструкции, накладные! И все это не в конце рабочего дня, а в процессе работы на самой кухне: каждый этап, каждое действие фиксируются. Надо сказать, что шеф-повар Ирина Вацлавовна Картанович, повара Валентина Тадеушевна Козловская, Инна Вацлавовна Дурейко, кладовщик Анна Иосифовна Зинкевич и кухонный работник Светлана Иосифовна Стангис с достоинством выдержали испытание. Было видно, что они не просто знают, как нужно, — у них выработана система. Команда слаженная. Выявленные некоторые недочеты работники пищеблока и директор школы обещали устранить в ближайшее время.

Цикличность и сезонность рациона

Все дети в нашем районе питаются согласно предложенному технологами двухнедельному меню. Школа не обязана предоставлять суточный рацион питания — только одноразовое питание. Однако детей, которые находятся в группах продленного дня, дошколят в учреждениях образования кормят три раза. В этом случае и применяется двухнедельный рацион, примерный. При неисправности технологического оборудования, сбое в поставках продуктов и других форс-мажорах вносятся коррективы, замена блюд.

— Сбалансированное по белкам, жирам и углеводам двухнедельное меню разработано по возрастам и в соответствии с санитарными требованиями, — рассказывает технолог отдела образования Галина Генриховна Воронова. — Летне-осенний период на исходе, поэтому сейчас работаем над зимне-весенним меню с учетом нюансов сентябрьского питания.

Здоровье — в тарелке







— Не зависимо от сезона в ежедневный рацион детей обязательно должны входить нежирное мясо, молоко и кисло-молочные напитки, масло (расти-тельное и коровье), хлеб, крупа, овощи, свежие фрукты и соки, — делится прописной истиной специалист. — Два-три раза в неделю — рыба, яйца, сыр, творог, сметана. Вареные колбасы и сосиски при одноразовом приеме пищи — не более одного раза в неделю. Блюда не должны повторяться на протяжении двух дней. Используются кондитерские изделия, богатые пектином. Например, зефир, мармелад, джем. В рецептах уксус заменяется лимонной кислотой. Вместо острых приправ — вкусовые: петрушка, укроп, лук, чеснок, корица, ванилин. Работаем над снижением в рационе соли и сахара. Для приготовления блюд применяются преимущественно тушение, варение, запекание, кулинарная обработка на пару.













Апробация двухнедельного меню показала, что натуральные нормы питания выполнять стало проще, а вот укладываться в финансовые рамки довольно сложно. Но этот вопрос необходимо поднимать на уровне области и даже республики.

Галина ШЛЕМПО.

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