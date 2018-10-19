ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С лупой — в ученическую тарелку

20.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

С лупой — в ученическую тарелку

Тема питания кажется не самой главной в общем портфеле школьных задач, но именно еда — это энергия, здоровье, залог будущего состояния организма, которые играют немалую роль, в том числе для учебы. А начинается все со школьной столовой.


С лупой — в ученическую тарелку

В нынешнем учебном году система питания учащихся, школьников и дошколят в Беларуси претерпела некоторые изменения. Еще в марте технологами отдела образования Вороновского райисполкома было разработано примерное двухнедельное меню для горячего питания наших детей. Эти рационы прошли государственную санитарно-гигиеническую экспер-тизу в Вороновском районном ЦГЭ. В учет брались каждый грамм, каждая калория, соотношение жиров, белков, углеводов…

Без предупреждения

— Питание в школах должно быть безопасным, качественным и сбалансированным, чтобы дети получали все необходимые для их возраста витамины и калории. Это одно из главных требований центра гигиены, — отмечает помощник врача-гигиениста райЦГЭ Ирина Ивановна Метелица. — Круглый год мы проводим мониторинг учреждений образования района. И сейчас, посещая их, конечно, помимо прочего, анализируем внедрение двухнедельных рационов питания.


С лупой — в ученическую тарелку

Попасть в школьный пищеблок, чтобы увидеть весь процесс своими глазами, постороннему человеку просто невозможно. Туда мы отправляемся с санитарной службой. Без предупреждения. Выбор Ирины Ивановны пал на Беняконскую среднюю школу. Это учреждение стояло в графике мониторинга. Увидев у входа таких гостей, директор Людмила Станиславовна Силицкая пошутила: «Хорошо понедельник начинается».

 

Меню отличников и хорошистов


С лупой — в ученическую тарелку

Время близилось к обеду. Вкусные ароматы, аппетитные котлетки с гречкой и сочный салатик из капусты на ученических тарелках привлекли мое внимание в столовой.

— Приятного аппетита! Вкус-но? — интересуюсь у ребят, ко-торые живо расправляются с предложенным блюдом.

— Нормально, — не желая отвлекаться на пустые разговоры, ответил мальчик.

— Очень, особенно котлеты, — высказала свое мнение его соседка.

— И все же сосиски с макаронами наверняка было бы лучше, — провоцирую на откровение ребятню.

— Нам твердят, что это вредно, поэтому и дают редко, — присоединилась к беседе одноклассница девочки. — Мама говорит, что модно — быть здоровым. Поэтому и кушать нужно больше овощей, рыбу, мясо…

— А еще «пейте, дети, молоко, будете здоровы», — цитирую известную даже малышне фразу.

— Не, молоко я не люблю. А вот школьные запеканки, пудинги, творожки… ням-ням, — определилась со своими вкусами школьница.


С лупой — в ученическую тарелку

«Экзамен» сдают не все

Пока я «ловила» «вкусные» кадры, проверяющая сделала первые пометки у себя в блокноте. Что же я пропустила? Оказывается, некоторые из кастрюль недостаточно чистые. А на вид и не скажешь. С этого момента я мысленно стала соотносить обстановку и процесс готовки у себя на кухне и здесь. «Экзамен» я провалила бы точно, хоть и не считаю себя плохой хозяйкой.

 


С лупой — в ученическую тарелку

— Все должно быть идеально — в их руках здоровье детей! — пояснила претензии Ирина Ивановна.

От глаза опытного специалиста не ускользает ни одна мелочь. Надо сказать, за много лет работы школьные повара привыкли к скрупулезности и беспристрастности Ирины Ивановны Метелицы. С ней нет смысла юлить или пытаться ее обхитрить. Оперативно исправить недостатки и впредь не допускать их — верный способ избежать материального наказания. Но, по словам помощника врача-гигиениста, есть учреждения образования, которые наступают на те же грабли, несмотря ни на предписания, ни на материальные взыскания.


С лупой — в ученическую тарелку

Бумажная «кухня»


С лупой — в ученическую тарелку

Если у плиты и мойки пошаговые «отчеты» работников пищеблока для меня были интересны в плане собственной поварской практики, то в кабинете, где ведется вся документация по питанию школьников, я запуталась с первых минут. Больше 15 журналов, технологические карты, инструкции, накладные! И все это не в конце рабочего дня, а в процессе работы на самой кухне: каждый этап, каждое действие фиксируются. Надо сказать, что шеф-повар Ирина Вацлавовна Картанович, повара Валентина Тадеушевна Козловская, Инна Вацлавовна Дурейко, кладовщик Анна Иосифовна Зинкевич и кухонный работник Светлана Иосифовна Стангис с достоинством выдержали испытание. Было видно, что они не просто знают, как нужно, — у них выработана система. Команда слаженная. Выявленные некоторые недочеты работники пищеблока и директор школы обещали устранить в ближайшее время.

 

Цикличность и сезонность рациона

Все дети в нашем районе питаются согласно предложенному технологами двухнедельному меню. Школа не обязана предоставлять суточный рацион питания — только одноразовое питание. Однако детей, которые находятся в группах продленного дня, дошколят в учреждениях образования кормят три раза. В этом случае и применяется двухнедельный рацион, примерный. При неисправности технологического оборудования, сбое в поставках продуктов и других форс-мажорах вносятся коррективы, замена блюд.

— Сбалансированное по белкам, жирам и углеводам двухнедельное меню разработано по возрастам и в соответствии с санитарными требованиями, — рассказывает технолог отдела образования Галина Генриховна Воронова. — Летне-осенний период на исходе, поэтому сейчас работаем над зимне-весенним меню с учетом нюансов сентябрьского питания.

Здоровье — в тарелке


С лупой — в ученическую тарелку

— Не зависимо от сезона в ежедневный рацион детей обязательно должны входить нежирное мясо, молоко и кисло-молочные напитки, масло (расти-тельное и коровье), хлеб, крупа, овощи, свежие фрукты и соки, — делится прописной истиной специалист. —  Два-три раза в неделю — рыба, яйца, сыр, творог, сметана. Вареные колбасы и сосиски при одноразовом приеме пищи — не более одного раза в неделю. Блюда не должны повторяться на протяжении двух дней. Используются кондитерские изделия, богатые пектином. Например, зефир, мармелад, джем. В рецептах уксус заменяется лимонной кислотой. Вместо острых приправ — вкусовые: петрушка, укроп, лук, чеснок, корица, ванилин. Работаем над снижением в рационе соли и сахара. Для приготовления блюд применяются преимущественно тушение, варение, запекание, кулинарная обработка на пару.


С лупой — в ученическую тарелку


С лупой — в ученическую тарелку

Апробация двухнедельного меню показала, что натуральные нормы питания выполнять стало проще, а вот укладываться в финансовые рамки довольно сложно. Но этот вопрос необходимо поднимать на уровне области и даже республики.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема питания кажется не самой главной в общем портфеле школьных задач, но именно еда — это энергия, здоровье, залог будущего состояния организма, которые играют...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны Беларуси устроило экскурсию для иностранных дипломатов по воинской части
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика