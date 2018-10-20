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Сегодня вековой юбилей отмечает старейшая жительница Морозович Просковья Степаненко

21.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Прасковья Степаненко прожила непростую жизнь, но, несмотря на все испытания, выпавшие на ее долю, сохранила бодрость духа и сегодня является опорой и поддержкой для родных и близких. В преддверии знаковой даты мы наведались в гости к имениннице, она рассказала районке о своей нелегкой жизни и поделилась секретами долголетия.

Сегодня вековой юбилей отмечает старейшая жительница Морозович Просковья Степаненко

Родилась Прасковья Степаненко (в девичестве Яночкина) в далеком 1918 году в Морозовичах, в семье зажиточных крестьян. Вспоминая свое детство, Прасковья Васильевна отмечает, что она, как и все ребятишки того времени, с малых лет была приучена к нелегкому сельскому труду. Ее родители – отец Василий Архипович и мать Прасковья Климовна – старались, чтобы в их большой и дружной семье всегда был достаток, поэтому держали немалое хозяйство: три коровы, пять лошадей, свиней и домашнюю птицу, успевали и в колхозе работать. Дети, а их у четы Яночкиных было пятеро, помогали родителям справляться с хозяйством. Так и жили, пока в их дом не пришла беда. Тот страшный день Прасковья Васильевна помнит настолько ярко, как будто это случилось только вчера, хотя ей в ту пору было около пяти лет.
– В тот день отец собирался ехать в Уваровичи, чтобы отвезти на продажу зерно. Он пошел запрягать лошадь, которая паслась на лугу в низине, и был убит выстрелом из ружья. Виновного в трагедии так и не нашли, – вспоминает Прасковья Васильевна. – Несмотря на огромное горе, оставшись с пятью детьми на руках, мама не сломалась и смогла поднять нас на ноги. Замуж она больше не вышла, хоть к ней неоднократно приходили свататься. Всегда говорила, что думать должна о детях и жить ради них, а не для своего личного счастья. Наверное, и я в чем-то на нее похожа и отчасти повторила ее судьбу.
Школьную науку юная Прасковья постигала вечерами в деревенской избе, куда приходила после работы вместе с другими неграмотными женщинами. Когда выросла, вышла замуж за Федоса, такого же простого парня, как и сама. Жили в согласии и достатке, потому что трудились, не зная отдыха. У них родился сын Александр, и, казалось бы, их счастью ничто не сможет помешать. Но вскоре в их жизнь страшным вихрем ворвалась Великая Отечественная война. Супруга призвали на службу в армию, а затем и на фронт, откуда он уже не вернулся. Получив похоронку на мужа, наша героиня нашла в себе силы жить дальше, чтобы растить единственного сына. Но и тут судьба, словно испытывая ее на прочность, забрала из жизни последнюю радость – трехлетнего Александра, которого в одночасье не стало из-за приступа астмы. Жизнь для нее тогда остановилась. Но и эта утрата не стала последней. На войне погибли и два ее брата. Чтобы забыть о горе, Прасковья Васильевна с головой погрузилась в работу, с утра и до позднего вечера трудилась на колхозных полях. Жизнь постепенно начала налаживаться и входить в мирное русло. Однако сердце женщины так и не оттаяло, замуж она больше не вышла и пронесла любовь к погибшему супругу через всю жизнь.
– Несмотря на трагедии и потери, мне было ради кого жить. Нужно было помогать матери, да и сестры, которые жили с нами, нуждались в моей поддержке. А после смерти одной из них все заботы о воспитании двух ее детей легли на мои плечи, – делится Прасковья Васильевна. – Племянница Анна стала учителем и до выхода на заслуженный отдых работала в Губичской базовой школе, племянник Николай до пенсии был пастухом в местном хозяйстве, сегодня он живет со мной и помогает управляться с домашними делами. Анна часто наведывается к нам в гости, теперь и она, как я в свое время, оказывает мне помощь. Они для меня не просто племянники, они мои дети.
– В чем секрет вашего долголетия? – интересуюсь у женщины.
– Прежде всего в работе. Я никогда не знала лени и трудилась не покладая рук. И даже сегодня, несмотря на свой преклонный возраст, не могу сидеть без дела: сама готовлю еду и кормлю домашних питомцев. Стараюсь жить честно, по совести, не обижать людей, не отчаиваться и никому не отказывать в помощи. А самое главное – нужно жить с верой в Бога. Недаром ведь говорят, что без Бога ни до порога.
В последнее время Прасковье Васильевне все сложнее справляться с домашними обязанностями, поэтому помощь по хозяйству ей оказывает социальный работник. Долгую жизнь, а в ней было все: и радости, и горести, прожила наша героиня. Но она не утратила главного качества: всегда и при любых обстоятельствах оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.
Желаем имениннице, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. С юбилеем, Прасковья Васильевна!
Ольга ЧЕРНЯКОВА.

 
 
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Прасковья Степаненко прожила непростую жизнь, но, несмотря на все испытания, выпавшие на ее долю, сохранила бодрость духа и сегодня является опорой и...
 
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