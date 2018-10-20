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"Любовь есть" опять на улице Советской, а также вспоминаем моменты бабьего лета

21.10.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Судя по прогнозу погоды, осень окончательно вступает в свои права. Туманы, похолодания и дожди ждут брестчан на будущей неделе. Прекрасные солнечные денёчки бабьего лета останутся запечатлёнными только в памяти горожан и на фотографиях. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59921.php

"Любовь есть" опять на улице Советской, а также вспоминаем моменты бабьего лета

На улицу Советскую вернулся после ремонта рекламный хэштэг Брестского мясокомбината «Любовь есть». Так что любителям селфи нет повода горевать. А глядя на молодых людей, гуляющих по пешеходной улице, действительно закрадывается мысль - она есть.  


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59921.php

"Любовь есть" опять на улице Советской, а также вспоминаем моменты бабьего лета

На даче стая дроздов постоянно кормится на нашей полувековой ели. Шум стоит как на птичьем базаре. Дачным котикам это не дает покоя, но им остаётся только щёлкать зубами. Периодически птицы умолкают, срываются и куда-то улетают. На фотографии в полёте насчитал более полусотни пернатых. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59921.php

"Любовь есть" опять на улице Советской, а также вспоминаем моменты бабьего лета

На днях наведался на живописные берега реки Лесной в окрестностях Бреста. К сожалению, за перекрёстком улиц Дубровской и Катин Бор всё загажено пластиковыми бутылками и мусором. Даже находиться там неприятно. 

 
Теги: Брест
 
 
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Судя по прогнозу погоды, осень окончательно вступает в свои права. Туманы, похолодания и дожди ждут брестчан на будущей неделе. Прекрасные солнечные денёчки...
 
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