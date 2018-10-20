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"Любовь есть" опять на улице Советской, а также вспоминаем моменты бабьего лета
21.10.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Судя по прогнозу погоды, осень окончательно вступает в свои права. Туманы, похолодания и дожди ждут брестчан на будущей неделе. Прекрасные солнечные денёчки бабьего лета останутся запечатлёнными только в памяти горожан и на фотографиях.
На улицу Советскую вернулся после ремонта рекламный хэштэг Брестского мясокомбината «
На даче стая дроздов постоянно кормится на нашей полувековой ели. Шум стоит как на птичьем базаре. Дачным котикам это не дает покоя, но им остаётся только щёлкать зубами. Периодически птицы умолкают, срываются и куда-то улетают. На фотографии в полёте насчитал более полусотни пернатых.
На днях наведался на живописные берега реки Лесной в окрестностях Бреста. К сожалению, за перекрёстком улиц Дубровской и Катин Бор всё загажено пластиковыми бутылками и мусором. Даже находиться там неприятно.
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Судя по прогнозу погоды, осень окончательно вступает в свои права. Туманы, похолодания и дожди ждут брестчан на будущей неделе. Прекрасные солнечные денёчки...
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