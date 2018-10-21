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Лукашенко считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире

22.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире. Об этом он заявил сегодня на встрече со студентами гродненских вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире. Об этом он заявил сегодня на встрече со...
 
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