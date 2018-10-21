ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Луч" попробует вырваться из зоны вылета. В понедельник завершится 25 тур ЧБ

22.10.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Партнер проекта

20 октября возобновился чемпионат Беларуси по футболу, прерывавшийся на игры сборной в Лиге наций. В первый день «Витебск» без проблем обыграл «Днепр».

Погасшее пламя интриги турнира могло ярче разгореться после второго дня 25-го тура, но БАТЭ в концовке сумел вырвать победу у «Городеи». А вот минское «Динамо» не смогло удержать победный счет в матче против «Минска», не помог даже хет-трик нигерийского легионера Фатаи.


Борисовчане взяли реванш у «Городеи», которой проиграли в первом круге. Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

«Горняки» сумели обыграть «Неман» и подвинули «Витебск» со второго места.

Брестское «Динамо» дома легко разобралось с минским «Торпедо» и благодаря осечке минского «Динамо» на пять очков подобралось к четвертой строчке турнирной таблицы.

Все игры можно смотреть на VOKA.TV.

В понедельник 25-й тур завершится в столице.

«Луч» — ФК «Гомель». 19.00

Положение в чемпионате после третьего дня 25-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 24 19 3 2 44 17 60
2 Шахтер 24 15 6 3 33 11 51
3 ФК Витебск 24 15 5 4 40 16 50
4 Динамо (Минск) 24 14 7 3 31 16 49
5 Динамо (Брест) 24 12 8 4 44 24 44
6 Торпедо-БелАЗ 24 13 4 7 28 16 43
7 Неман 25 11 5 9 28 26 38
8 ФК Слуцк 25 11 3 11 25 26 36
9 Ислочь 25 6 9 10 15 28 27
10 ФК Гомель 24 7 5 12 14 28 26
11 ФК Минск 25 5 9 11 28 31 24
12 ФК Городея 25 5 7 13 19 31 22
13 ФК Смолевичи 25 5 6 14 17 30 21
14 Торпедо (Минск) 25 4 6 15 14 34 18
15 Луч 24 3 8 13 20 38 17
16 Днепр 25 2 7 16 13 41 13

Партнер проекта:

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матчем в Минске завершится 25-й тур чемпионата Беларуси по футболу
 
Новости дня
Новости разные
 
Обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами в Индии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Полесская правда
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика