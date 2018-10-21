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"Луч" попробует вырваться из зоны вылета. В понедельник завершится 25 тур ЧБ
20 октября возобновился
Погасшее пламя интриги турнира могло ярче разгореться после второго дня 25-го тура, но
Все игры можно
В понедельник 25-й тур завершится в столице.
Положение в чемпионате после третьего дня 25-го тура:
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Матчем в Минске завершится 25-й тур чемпионата Беларуси по футболу
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