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Жизнь и смерть знаменитого волка-вегетарианца из Беларуси, которого застрелили в Украине

22.10.2018 08:39 — Разное | Партизан  
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Миролюбивое поведение Михася не помогло ему сохранить жизнь – люди оказались кровожаднее его сородичей.

Жизнь и смерть знаменитого волка-вегетарианца из Беларуси, которого застрелили в Украине
Украине решил оставить свой холостяцкий образ жизни – прибился к стае, завел семью, дал потомство.
Миролюбивое поведение Михася не помогло ему сохранить жизнь – люди оказались кровожаднее его сородичей.

Поймали, чтобы отпустить
Волк Михаил (по-белорусски Михась) – мужчина, что называется, в самом расцвете лет. Ему было около 3-4 лет, когда его отловили экологи в Национальном парке Беловежская пуща в Беларуси. Отловили, чтобы отпустить – но уже со специальным ошейником, который позволял бы следить за хищником. GPS фиксировал его перемещение, а благодаря GSM экологи в Беларуси получали новые данные о жизни Михася каждые три часа – SMS-кой.

Жизнь волков исследуют в рамках Международной природоохранной программы, подписанной между Национальным парком "Беловежская пуща", общественной организацией "Охрана птиц Отечества" и Франкфуртским зоологическим обществом, пишет kp.ua

Вместо оленя или косули – яблоки и ежевика
Среди пятерки серых обитателей леса, на которых нацепили ошейники, Михась показался исследователям наиболее интересным. Он всегда держался особняком, был одиночкой, совершенно не нуждаясь в компании. Зато любил сольные путешествия. Беловежская пуща была им изучена вдоль и в поперек, и вскоре волк двинул на юг.

Михась сбежал в украинские поля с подсолнухами и фруктовые сады. Именно такого рациона он придерживался, в отличие от своих сородичей. Молодняк копытных в лесу – косули, кабанчики, олени и т.п. - его не практически не интересовал. Миша предпочитал вегетарианские обеды – яблоки, сливы, ежевику, малину. Для пополнения белка в организме охотился на мышей в полях. А так как мясными блюдами не интересовался, то и агрессии никакой не проявлял, что выделяло его на фоне других хищников – те держались ближе к селам, где убивали собак, овец, а бывало – нападали и на людей.

Прошло около года – на такое время были запрограммированы ошейники, спустя которое они автоматически отстегивались. Но за Михасем белорусские исследователи решили продлить наблюдение. И даже проведали его в сентябре – побывали в полях, где он любил прятаться, в фруктовых садах, охранники которых находили волчьи следы. О результатах своих наблюдений исследователи рассказывали на сайте vouk.by.

Завел семью, прибился к стае
Как выяснилось, в Украине волк решил покончить с образом жизни одиночки и прибился к стае. Нашел вторую половинку - пара волков родила четырех детенышей. А еще, несмотря на вегетарианский рацион, Михась умудрился набрать вес – поправился на целых 11 кг – до 50 кило!

В общем, уезжали сотрудники проекта удовлетворенными. Но спустя пару недель после их отъезда Михася убили – вместе с одним из его волчат.

В Украине, в отличие от белорусских экологов, селяне наблюдали за волками в реальной жизни, а не дистанционно. Естественно, боялись. Ведь случаи нападений на домашний скот, собак и даже людей – не редкость. В некоторых областях на волков планировали устраивать облавы после того, как уберут подсолнух, в зарослях которого прятались звери. Так произошло и на Волыни, где поселился Михась с семьей.

- Мы знаем, что многие следили за путешествиями Михася и скорбим из-за такого досадного финала. Он разделил судьбу тысяч волков, которых убивают на территории и Украины, и Беларуси, но оставил вклад в науку и память о своих приключениях, - написали исследователи.


Теперь, после его гибели, белорусские экологи планируют проверить родство волынских волчат с Михасем из Беловежской пущи – в стае, к которой прибился эмигрант, было еще несколько самцов. Возможно, у детей Михася проявятся те же миролюбивые черты, которыми отличался их отец.


 
 
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Миролюбивое поведение Михася не помогло ему сохранить жизнь – люди оказались кровожаднее его сородичей.
 
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