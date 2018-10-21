В «Великий камень» инвестировано больше миллиарда долларов

Замгендиректора СЗАО «Компания по развитию Индустриального парка» Кирилл Коротеев рассказал в интервью телеканалу СТВ, что резиденты индустриального парка «Великий камень» инвестировали в него чуть больше миллиарда долларов, пишет ПраймПресс.

Коротеев считает это хорошим показателем. Он также отметил, что уже освоено окло 350 гектаров земли − это стартовая зона, в неё вложено около 380 миллионов долларов.

Сейчас в беларуско-китайском проекте зарегистрировано 38 компаний-резидентов, до конца года их должно стать 40. К 2020 году планируется достичь результата в сотню резидентов. А объём инвестиций, соответсвенно, увеличить до 2-2,5 миллиардов долларов.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» − это особая экономическая зона на площади 112,5 тысяч гектаров со специальным правовым режимом в течение 50 лет. Там займутся развитием электроники, биомедицины, тонкой химии и машиностроения. На первом этапе планируется десять тысяч занятых в экономике людей, со временем этот показатель хотят увеличить до 132 тысяч.