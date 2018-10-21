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Гонщик из Смоленска сбил двух судей на автокроссе под Витебском

22.10.2018 11:33 — Разное | Tut.by  
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На автодроме в агрогородке Тулово 21 октября во время республиканских соревнований по автокроссу спортивный багги сбил двух судей, сообщает ГАИ региона. Мужчины получили травмы.


Фото: УВД Витебского облисполкома

35-летний автогонщик из Смоленска не справился с управлением на закруглении трассы и выскочил на песчаный выступ, где находились судьи. 52-летний и 46-летний мужчины получили переломы. Их госпитализировали.

Проводится проверка.

 
 
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35-летний автогонщик из Смоленска не справился с управлением на закруглении трассы и выскочил на песчаный выступ, где находились судьи.
 
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