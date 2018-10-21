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9 поражений подряд. Минское «Динамо» уступило «Барысу»

22.10.2018 21:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Продолжит ли Горди Дуайер тренировать ХК «Динамо-Минск» после выездной серии? Голосуй здесь

9 поражений подряд. Минское «Динамо» уступило «Барысу»

Команда Горди Дуайера гостила в Астане, где сыграла с «Барысом». Команды долго не могли поразить ворота друг друга. Счет открыли астанинцы. Вывел вперед свою дружину Дмитрий Шевченко. А через несколько минут Андре Петерссон забросил вторую шайбу в ворота зубров.  

9 поражений подряд. Минское «Динамо» уступило «Барысу»

В третьем периоде дружины обменялись заброшенными шайбами. У «Динамо» отличился Денис Осипов, а у «Барыса» Дастин Бойд. Минчане проиграли девятый матч подряд.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Продолжит ли Горди Дуайер...
 
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