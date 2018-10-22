Яхту даром предлагает брестчанин на сезон 2019 года. Никому не надо?

И это не шутка и никакой не розыгрыш. Если ты никогда не ходил на яхте, или ходил, получая ГИМС корочку, но желал бы месяц-другой, а то и все лето усердно потренироваться хождению или даже пожить на яхте - то это предложение именно для тебя! Передам на сезон 2019 года парусную яхту Oleksa во временное бесплатное пользование.



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На яхте установлен двигатель 5 лошадей, и потому корочек по управление ею от ГИМС не требуется.



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Если не ходил, то теорию я расскажу, практику покажу и ходи на здоровье до конца сезона 2019.



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Ограничения есть - но если ты заболеваешь парусом они не столь существенны.



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Сейчас яхта находится в Бресте.