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Яхту даром предлагает брестчанин на сезон 2019 года. Никому не надо?

23.10.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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И это не шутка и никакой не розыгрыш. Если ты никогда не ходил на яхте, или ходил, получая ГИМС корочку, но желал бы месяц-другой, а то и все лето усердно потренироваться хождению или даже пожить на яхте - то это предложение именно для тебя! Передам на сезон 2019 года парусную яхту Oleksa во временное бесплатное пользование.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59957.php

Яхту даром предлагает брестчанин на сезон 2019 года. Никому не надо?

смотреть фото и репортаж с яхты

На яхте установлен двигатель 5 лошадей, и потому корочек по управление ею от ГИМС не требуется.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59957.php

Яхту даром предлагает брестчанин на сезон 2019 года. Никому не надо?


Если не ходил, то теорию я расскажу, практику покажу и ходи на здоровье до конца сезона 2019.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59957.php

Яхту даром предлагает брестчанин на сезон 2019 года. Никому не надо?


Ограничения есть - но если ты заболеваешь парусом они не столь существенны. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59957.php

Яхту даром предлагает брестчанин на сезон 2019 года. Никому не надо?


Сейчас яхта находится в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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И это не шутка и никакой не розыгрыш. Если ты никогда не ходил на яхте, или ходил, получая ГИМС корочку, но желал бы месяц-другой, а то и все лето усердно...
 
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