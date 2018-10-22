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Позвольте себе лучшее: iPhone Xs за 97,2 рубля в месяц в рассрочку без посещения банка!
Впервые онлайн-рассрочка оформляется в безбумажной форме без посещения банка. Заключение договора происходит в мобильном приложении
ОНЛАЙН-РАССРОЧКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ НА ТОВАРЫ В:
Процентная ставка
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Новую клиентоориентированную услугу на рынке интернет-торговли Беларуси предложил Банк БелВЭБ: онлайн-рассрочку Новае стагоддзе .
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