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Позвольте себе лучшее: iPhone Xs за 97,2 рубля в месяц в рассрочку без посещения банка!

23.10.2018 10:41 — Разное | Myfin  
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Позвольте себе лучшее: iPhone Xs за 97,2 рубля в месяц в рассрочку без посещения банка!
Позвольте себе лучшее: iPhone Xs за 97,2 рубля в месяц в рассрочку без посещения банка!

Впервые онлайн-рассрочка оформляется в безбумажной форме без посещения банка. Заключение договора происходит в мобильном приложении Интернет-банка Банка БелВЭБ.

ОНЛАЙН-РАССРОЧКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ НА ТОВАРЫ В:

  • онлайн-гипермаркете 21vek.by
  • сети магазинов i-Store (официальный партнёр компании Apple в Беларуси)

Процентная ставка

  • 0,0000001 % годовых

Cумма кредита

  • от 100 до 5000 белорусских рублей

Срок кредитования

  • От 3 месяцев до 3 лет включительно

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 
 
Ссылка на источник 41
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Новую клиентоориентированную услугу на рынке интернет-торговли Беларуси предложил Банк БелВЭБ: онлайн-рассрочку Новае стагоддзе .
 
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