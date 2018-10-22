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Правда ли, что курение приводит к слабоумию?

23.10.2018 12:23 — Разное | Tut.by  
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Исследователи из Южной Кореи выяснили, что эта негативная привычка повышает риск развития деменции, пишет The Challenger. По мнению ученых, курящие люди могут иметь проблемы с памятью или потерять рассудок в старости.


Источник: pixabay.com

Результаты эксперимента, проведённого в больнице Сеульского национального университета в Южной Корее, подтверждают этот факт. В исследовании участвовали более 46 тысяч мужчин от 60 лет. Их разделили на четыре группы: на тех, кто курит постоянно, более четырёх лет, менее четырёх лет и тех, кто бросил или никогда не курил. Программа скрининга длилась с 2006 по 2013 год и определяла развитие общего слабоумия, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Мужчины, которые никогда не курили, подвергались заболеванию деменцией на 19% меньше, а развитию болезни Альцгеймера — на 18% меньше. У бросивших курить за четыре и более года до окончания исследования эти показатели были меньше на 14−15%.

Это доказывает, что курение отрицательно влияет на память и состояние мозга в преклонном возрасте.

Хизер Снайдер, старший директор по медицине и научным исследованиям Ассоциации Альцгеймера:

— Идея исследования была в том, чтобы увидеть, как курение влияет на мозг, снижает его когнитивные функции и повышает риск заболевания деменцией. Действительно, курение оказывает долгосрочный негативный эффект на здоровье мозга.

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Исследователи из Южной Кореи выяснили, что эта негативная привычка повышает риск развития деменции, пишет The Challenger.
 
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