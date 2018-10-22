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Развитие ликеро-водочной отрасли обсуждено на совещании у Президента Беларуси
23.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Вопросы развития ликеро-водочной отрасли в Беларуси обсуждены на совещании у главы государства Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
«Алкогольная продукция — товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет», — заявил Президент.
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Вопросы развития ликеро-водочной отрасли в Беларуси обсуждены на совещании у главы государства Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА. ...
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