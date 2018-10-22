Развитие ликеро-водочной отрасли обсуждено на совещании у Президента Беларуси

Вопросы развития ликеро-водочной отрасли в Беларуси обсуждены на совещании у главы государства Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Алкогольная продукция — товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет», — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что на совещании необходимо обсудить и проблемы в связи с потреблением алкоголя населением. «Не секрет, что данный продукт является серьезным подспорьем для нашего бюджета. Так везде, в любом государстве, мы это не скрываем. Но не это главное. Главное — последствия этого пития, поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий», — сказал глава государства.