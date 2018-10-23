Госпогранкомитет: организованных поставок оружия в Беларусь не выявлено

Белорусская пограничная служба констатирует, что в этом году имели место одиночные неорганизованные попытки незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу с Украиной. В населенном пункте Каменюки состоялась встреча главных пограничных уполномоченных Беларуси и Украины, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.





© ФОТО: ПОГРАНКОМИТЕТ РБ

Встреча главных пограничных уполномоченных Беларуси и Украины в Каменюках

"Анатолий Лаппо и Петр Цигикал обсудили вопросы охраны белорусско-украинской границы. Также был подписан соответствующий протокол и проговорили совместную оперативную деятельность", - уточнил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

При этом там добавили, что на встрече глав пограничных ведомств в том числе обсуждалась и проблематика трансграничной преступности и незаконное перемещение через границу оружия и боеприпасов, потому что этот фактор оказывает серьезное влияние на охрану белорусской границы.

"Белорусские и украинские пограничники пришли к заключению, что организованных каналов контрабанды оружия через белорусско-украинскую границу в настоящее время не выявлено", - заявил представитель белорусского пограничного ведомства.

Правда, в пресс-службе ГПК Беларуси признали, что выявлялись единичные случаи перемещения оружия, но они носили неорганизованный характер.

"Статистика и цифры, озвученные ранее на самых различных уровнях, лишь свидетельствуют в пользу этого. Имели место факты задержания оружия, но его никто не перевозит составами и грузовиками", - резюмировал Антон Бычковский.

Украинский участок усилят

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза Станиславу Засю и главе Госпогранкомитета Анатолию Лаппо заняться вопросами усиления государственной границы с Украиной.

По словам главы государства, сейчас в Беларусь с украинской стороны "идет беда", в том числе оружие, поэтому участок государственной границы на данном направлении должен быть закрыт.

"Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", — пояснил силовикам Александр Лукашенко.

Президент напомнил тогда, что министр внутренних дел Игорь Шуневич докладывал о задержании двух человек, у которых обнаружили целый арсенал.

"Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли", — признал белорусский лидер. Именно этим фактом объясняется усиления белорусско-украинской границы.