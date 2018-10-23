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Мэр Рима высказалась об инциденте в римском метро с участием болельщиков ЦСКА

24.10.2018 07:18 — Разное | Tut.by  
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Мэр Рима Вирджиния Раджи прокомментировала инцидент в римском метро с участием болельщиков ЦСКА.


Фото: Телеграм-канал «Мог Дома Сидеть»

— Свидетели видели, что на эскалаторе танцевали и прыгали. Мы здесь для того, чтобы разобраться в случившемся. Мы готовы помочь пострадавшим и их семьям. Знаю, что уже начато расследование. Хочу выразить свою поддержку пострадавшим. Рим сделает для них и для их семей все, что им необходимо в настоящий момент, — приводит SportMediaset слова Вирджинии Раджи.


Фото: Телеграм-канал «Мог Дома Сидеть»

Фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе в Риме. Пострадали 30 человек, 7 — тяжело, одному ампутируют ногу

Между тем одна из свидетельниц по имени Дарья заявила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе.

 
 
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Мэр Рима Вирджиния Раджи прокомментировала инцидент в римском метро с участием болельщиков ЦСКА.
 
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