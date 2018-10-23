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Мэр Рима высказалась об инциденте в римском метро с участием болельщиков ЦСКА
Мэр Рима Вирджиния Раджи прокомментировала инцидент в римском метро с участием болельщиков ЦСКА.
— Свидетели видели, что на эскалаторе танцевали и прыгали. Мы здесь для того, чтобы разобраться в случившемся. Мы готовы помочь пострадавшим и их семьям. Знаю, что уже начато расследование. Хочу выразить свою поддержку пострадавшим. Рим сделает для них и для их семей все, что им необходимо в настоящий момент, — приводит
Между тем одна из свидетельниц по имени Дарья заявила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе.
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Мэр Рима Вирджиния Раджи прокомментировала инцидент в римском метро с участием болельщиков ЦСКА.
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