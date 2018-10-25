Семь новых случаев проказы зафиксированы в Астраханской области РФ

Научно-исследовательский институт по изучению лепры занимается лечением семи новых больных проказой, выявленных в Астраханской области России, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" директор института Виктор Дуйко в пятницу.

"В нашем регионе выявлено семь новых случаев заболевания. Шесть - это заболевшие впервые, а седьмой - это рецидив у больного, который находится на диспансерном наблюдении. Это одинокий мужчина, после лечения он нарушал режим, выпивал, поэтому болезнь активизировалась. Все заболевшие - люди пожилого возраста, за 60 лет", - сказал В.Дуйко.

Он отметил, что в этом году по всей России не было зафиксировано других случаев этого заболевания, а в прошлом - всего два, в Ставропольском крае и в Московской области.

"Основные очаги лепры - это Икрянинский, Володарский, Камызякский районы Астраханской области, села, там раньше были активные больные лепрой. Новые случаи удалось выявить благодаря хорошей работе дерматологической службы. Специалисты отправляли к нам больных, у которых на теле появлялись длительно незаживающие пятна", - добавил собеседник агентства.

По словам главы института, всего на диспансерном учете в научном учреждении состоят 125 жителей региона, переболевших лепрой. При этом всего таких больных в России 250. Таким образом, 60% всех больных в стране - жители Нижнего Поволжья.

Лепра, или проказа, - это хроническое заболевание, вызываемое микобактериями и протекающее с поражением кожи, периферической нервной системы, иногда глаз, верхних дыхательных путей выше гортани, а также кистей и стоп.