1000 деревьев к 1000-летию Бреста. Брестский горисполком объявляет акцию

Грядущий 2019 год для Бреста – особенный. Год, который пройдет под девизом «1000».



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Начиная с января, в городе будет проведено 1000 и одно мероприятие, откроется множество социальных, культурных и транспортных объектов, прогремит не один праздничный концерт и пройдут 1000-чи акций. Предлагаем брестчанам, любящим свой город, принять участие в одной из них — высадить символическую 1000 деревьев. Ведь, как известно, «дерево сажает один человек, а в его тени отдыхают тысячи людей».

Аллея в ближайшем парке, улица в родном микрорайоне или двор многоквартирного дома – совершенно неважно, где и какое дерево Вы посадите. Ваше участие – вот, что главное.



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Руководство города Бреста в очередной раз предлагает возможность приобщиться к историческому событию и призывает неравнодушных жителей присоединиться к мероприятиям по посадке деревьев, которые проводят коммунальные службы города. Всего в рамках работ по озеленению будет высажено около 22 000 деревьев и 1000 кустарников.

Давайте вместе расправим «легкие» нашего города и сохраним его статус одного из самых зеленых и чистых в стране. Каждое высаженное Вами дерево – это своеобразный знак внимания родному городу и доказательство того, что мы вместе делаем общее дело.



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Брест – это наш общий дом. Только действуя сообща, наш город станет чище и красивее, а грандиозное событие, которое состоится уже через год, станет историческим не только из-за солидной даты, но также благодаря каждому, кто вложит частичку себя к встрече почетного Дня Рождения.



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По всем интересующим вопросам Вы сможете обратиться в ПКУП «Коммунальник» по номеру телефону: 8 (0162) 28 82 45 (улицы города) и в КУП «ЖРЭУ г. Бреста» по номеру телефона: 8 (0162) 21 26 95 (дворовые территории по согласованию с ЖЭСами). Ваши звонки ждут в рабочее время, с понедельника по пятницу.