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Легенда тяжёлой атлетики Юрий Варданян скончался в США
Знаменитый тяжелоатлет, победитель Олимпийских игр 1980 года Юрий Варданян скончался в Соединённых Штатах. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 62 лет. О его кончине сообщает Sputnik, отмечая, что сейчас обсуждается вопрос транспортировки его тела в Армению.
Юрий Варданян. Фото: ©РИА Новости/Игорь Уткин
Знаменитый тяжелоатлет, победитель Олимпийских игр 1980 года Юрий Варданян скончался в Соединённых Штатах. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 62 лет. О его кончине сообщает Sputnik, отмечая, что сейчас обсуждается вопрос транспортировки его тела в Армению, сообщает Лайф.ру.
Причина смерти семикратного чемпиона мира пока неизвестна.
По данным СМИ, 62-летний Юрий Варданян в последнее время тяжело болел, поэтому отправился на лечение в Штаты.
В 1980 году тяжелоатлет стал победителем Олимпийских игр в Москве. Он был рекордсменом в весовой категории до 82,5 кг. В 1985 году Юрий Варданян завершил карьеру. С 1991 по 2009 год он проживал в США, после чего вернулся в Армению. Варданян был министром спорта Армении, а затем — послом республики в Грузии.
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Знаменитый тяжелоатлет, победитель Олимпийских игр 1980 года Юрий Варданян скончался в Соединённых Штатах. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 62 лет. О его кончине...
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