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Сельскохозяйственная техника в темное время суток должна быть обозначена СВЭ и габаритными огнями

04.11.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Госавтоинспекция Костюковичского района информирует водителей и должностных лиц организаций и КСУП Костюковичского района о том, что в осенне-зимний период при выполнении полевых работ необходимо исключить факты, передвижения сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования по дорогам общего пользования в темное время суток не обозначенного СВЭ и габаритными огнями, а также крупногабаритных транспортных средств, без специального разрешения (выдаваемого в РУП «Белдорцентр») и без включенных на транспортных средствах маячков оранжевого цвета (п. 171.2 ПДД).

В случае нарушения п. 194.10 ПДД (с негорящими (отсутствующими) фарами и (или) задними габаритными огнями в темное время суток на неосвещенных участках дороги и (или) при ее недостаточной видимости) ч.1 ст.18.12 КоАП (размер штрафа составляет 1 до 3 базовых величин);

-за нарушение п. 7.1.5. ПДД ч.3 ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством, имеющим неисправности, либо с несоблюдением условий, при наличии которых правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном движении) размер штрафа составляет до 1 базовой величины;

-за нарушение п.194.6 ПДД ч.5 ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь (за управление транспортным средством с не пройденным государственным техническим осмотром, либо без разрешения о допуске его к участию в дорожном движении) размер штрафа составляет от 1 до 3 базовых величин;

Руководителям организаций и КСУП уделить особое внимание организации медконтроля водительского персонала, техническому состоянию транспортных средств и самоходных машин, задействованных при выполнении полевых работ. Перед выпуском на линию водительского персонала обязательно проинструктировать их о строгом и неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Костюковичского РОВД. 

 

 
 
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Госавтоинспекция Костюковичского района информирует водителей и должностных лиц организаций и КСУП Костюковичского района о том, что в осенне-зимний период при
 
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