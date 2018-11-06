ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Цмоки» проиграли бельгийскому «Белфусу» в Кубке ФИБА

07.11.2018 22:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» провели очередной матч в рамках Кубка ФИБА. «Драконы» встречались в гостях с бельгийским «Белфусом» и уступили – 79:86, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки» проиграли бельгийскому «Белфусу» в Кубке ФИБА

Отметим, что в первом круге этого турнира минчане переиграли оппонентов с результатом 89:82. Также ранее дружина Александра Крутикова была сильнее АЕКа из Ларнаки, но уступила болгарскому «Балкану».

Одним из самых результативных в составе нашей команды стал Дэвон Садлер. Он набрал 21 бал. Неплохо себя проявил и еще один игрок «Цмоков» – Стефан Муди.

«Цмоки» проиграли бельгийскому «Белфусу» в Кубке ФИБА

Далее «синих» ждет встреча в рамках Единой лиги ВТБ против «Автодора» из Саратова.
Новости по теме

БК «Цмоки-Минск» уступил баскетболистам «Пармы» в Единой лиге ВТБ

«Проработаем все свои ошибки». Баскетболистки «Цмоки» проиграли польской «Висле» в Еврокубке

Кубок ФИБА: «Цмоки» обыграли кипрский АЕК

Баскетбол. «Цмоки» одолели «Бешикташ» в первом матче женского Еврокубка

«Цмоки – Минск» потерпели поражение в матче кубка FIBA

«Очень даже неплохая игра, коммуникации в нападении». Главный тренер «Цмоков» о победе над бельгийским «Монс-Эно»

Доказать себе и победить. Баскетболист Виталий Лютыч о своём участии в разных клубах, но почему всё-таки вернулся в «Цмоки-Минск»

9 октября «Юность» сыграет с ТПС в рамках группового этапа хоккейной Лиги чемпионов
‡агрузка...
Новости 24 часа

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Белорусские спасатели стали лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъёму в Санкт-Петербурге

В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

Правительство Беларуси обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта

«Люди в этом нуждаются». Жилой дом, госархив, пансионат для пожилых и инвалидов открыли в Беларуси 7 ноября

«Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября

«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» провели очередной матч в рамках Кубка ФИБА. «Драконы» встречались в гостях с бельгийским «Белфусом» и уступили – 79:86, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика