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«Цмоки» проиграли бельгийскому «Белфусу» в Кубке ФИБА
Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» провели очередной матч в рамках Кубка ФИБА. «Драконы» встречались в гостях с бельгийским «Белфусом» и уступили – 79:86, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отметим, что в первом круге этого турнира минчане переиграли оппонентов с результатом 89:82. Также ранее дружина Александра Крутикова была сильнее АЕКа из Ларнаки, но уступила болгарскому «Балкану».
Одним из самых результативных в составе нашей команды стал Дэвон Садлер. Он набрал 21 бал. Неплохо себя проявил и еще один игрок «Цмоков» – Стефан Муди.
Далее «синих» ждет встреча в рамках Единой лиги ВТБ против «Автодора» из Саратова.
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Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» провели очередной матч в рамках Кубка ФИБА. «Драконы» встречались в гостях с бельгийским «Белфусом» и уступили – 79:86, сообщили...
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