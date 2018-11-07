Доходы бюджета Могилевской области за 9 месяцев 2018 года составили Br866,6 млн.

Доходы бюджета региона за 9 месяцев 2018 года составили Br866,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовые вливания в фактическом исчислении увеличились на 14%, или на Br106,1 млн., сообщили корреспонденту сайта в пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Лидируют в структуре поступлений организации государственного сектора экономики. На их долю приходится 63,5% общих поступлений, что составляет Br550 млн. Организации негосударственного сектора уплатили в бюджет Br247,2 млн. (28,5%), индивидуальные предприниматели – Br36,1 млн. (4,2%), физические лица – Br33,3 млн. (3,8%).

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – Br303,8 млн. (35,1%), налога на добавленную стоимость – Br105,9 млн. (12,2%), акцизов – Br71,3 млн. (8,2%), налога на прибыль – Br64,6 млн. (7,5%).

По состоянию на 1 октября 2018 года на Могилевщине 389,7 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,4 тыс. – организации негосударственного сектора экономики, 2,4 тыс. – государственные организаций, 23,2 тыс. – индивидуальные предприниматели, 350,7 тыс. – физические лица.