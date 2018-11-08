Районная газета – в числе победителей! 

Торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного соревнования среди средств массовой информации по итогам прошлого года состоялась в первых числах ноября в УО «Минский государственный колледж искусств». В числе победителей — и редакция газеты «Край смалявіцкі».

Перед вручением наград журналистам и редакциям, председатель областного Совета депутатов Наталья Викторовна Якубицкая и начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Татьяна Николаевна Хмель поблагодарили журналистов за их ежедневный труд, полное и всестороннее освещение жизни общества.

— Мне выпала очень почетная миссия — поздравить вас, вручить награды, — отметила в своей речи Наталья Викторовна. — Средства массовой информации — это серьезная сила, которая формирует наши взгляды, наш менталитет, создает идеологическую платформу. Сегодня на информационной ниве в области трудятся 435 человек, 131 из них имеет журналистское образование. Но все сотрудники редакций, несомненно, творческие люди, и сегодняшнее награждение дает возможность сделать вывод об их высоком профессионализме. Мне хотелось бы сказать несколько слов и о том проекте, который реализуется с октября месяца текущего года в нашем регионе — «Минщина удивительная», в рамках которой появилось много интересных публикаций, статей о жизни в регионах, достижениях, людях… Очень бы хотелось попросить вас и о том, чтобы в Год малой родины больше внимания было обращено и на обычных людей, наших тружеников, благодаря которым прославлены наши регионы, наша страна. Мне хотелось бы поблагодарить средства массовой информации области и за освещение тех задач, которые ставит перед нами Президент и Правительство. Вы тоже в их выполнении играете большую роль. Я хочу пожелать вам творческого вдохновения, интересных проектов, идей, понимания.





Согласно решению Минского областного исполнительньного комитета, по итогам областного соревнования среди средств массовой информации за 2017 год награжден ряд редакций в различных номинациях: «Лучшее печатное СМИ Минской области», «Лучшая телепрограмма Минской области», «Лучшее отраслевое издание», «Лучший официальный интернет-ресурс печатных СМИ Минской области», «Лучший официальный интернет-ресурс среди сайтов облисполкома, райгорисполкомов» и др.

ГУ «Редакция газеты «Край смалявіцкі» и Программа радиовещания «Смалявічы» признано победителем в номинации «Лучшие материалы социально-экономической тематики».

С ответным словом от редакций региональных СМИ выступила главный редактор газеты «Жодзінскія навіны» Людмила Викторовна Курбанова.

— Что хочется говорить в такие торжественные моменты? — сказала она. — Конечно же, слова благодарности. Слова благодарности Минскому областному исполнительному комитету, Минскому областному Совету депутатов и, конечно же, нашим кураторам, главному управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома. Под их руководством СМИ Минщины занимают сегодня достойное место в медиапространстве страны. Хочу сказать, что нынешняя награда — это не только повод для радости, но и для дальнейшей плодотворной работы всех коллективов. Почивать на лаврах мы не можем. Мы совершенствуем информационные технологии, чтобы качественно и доступно нести информацию нашим читателям. Хочу сказать, что журналист, на мой взгляд, — это самая лучшая в мире профессия. Почему? Потому что у нашей профессии много поводов для радости. Радуемся, когда написана хорошая статья, много позитивных моментов в жизни нашего региона, людей… Я всегда говорю, что у слова есть душа. Коллеги, давайте будем помнить об этом и нести людям доброе, светлое, духовное.

После торжественной церемонии состоялась концертная программа, которую подготовили учащиеся Минского государственного колледжа искусств. Их разнообразные по тематике, запоминающиеся творческие номера стали красивым завершением состоявшейся встречи, прекрасным подарком для представителей средств массовой информации.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.