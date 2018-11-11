﻿ Правила риелторских услуг ждут изменений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правила риелторских услуг ждут изменений

12.11.2018 18:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Система ценообразования в риелторском бизнесе будет изменена, сообщил профильный интернет-портал realt.by со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минюстом (он выступает в Беларуси регулятором этой сферы).

Сейчас правила оказания риелторских услуг и тарифы на них регулируются нормами десятилетней давности, которые не всегда отражают нынешние реалии развития рынка недвижимости и технологий продаж.

Проектом нового постановления, который находится на стадии общественного обсуждения и межведомственного согласования, предусматривается установление единого тарифа вознаграждения риелтора в размере 3% суммы сделки (по действующим нормам — от 1 до 3%). Также компании должны будут сделать обоснованные калькуляции по своим дополнительным услугам.

Проект содержит предложение по снижению на 23-30% тарифов на услугу по подбору вариантов недвижимости. Регулятор аргументирует этот шаг тем, что зачастую участники сделки самостоятельно подбирают вариант, а в агентство недвижимости обращаются лишь за оформлением.


Наиболее неоднозначной нормой, внесенной в проект постановления, является запрет для агентств одновременно оказывать услуги как продавцам, так и покупателям. Регулятор придерживается позиции, согласно которой такая работа посредника приводит к конфликту интересов. В то же время представители бизнес-сообществ считают, что работа с обеими сторонами сделки не противоречит интересам клиентов, а в случае, если эта норма будет закреплена, выручка агентств упадет до 30% оборота, некоторые компании будут вынуждены уйти с рынка.


 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система ценообразования в риелторском бизнесе будет изменена, сообщил профильный интернет-портал realt.by со ссылкой на проект постановления правительства,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Слуцкий наркоконтроль проводит спецпрограмму «Доппинг»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика