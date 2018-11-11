Правила риелторских услуг ждут изменений

Сейчас правила оказания риелторских услуг и тарифы на них регулируются нормами десятилетней давности, которые не всегда отражают нынешние реалии развития рынка недвижимости и технологий продаж.





Проектом нового постановления, который находится на стадии общественного обсуждения и межведомственного согласования, предусматривается установление единого тарифа вознаграждения риелтора в размере 3% суммы сделки (по действующим нормам — от 1 до 3%). Также компании должны будут сделать обоснованные калькуляции по своим дополнительным услугам.





Проект содержит предложение по снижению на 23-30% тарифов на услугу по подбору вариантов недвижимости. Регулятор аргументирует этот шаг тем, что зачастую участники сделки самостоятельно подбирают вариант, а в агентство недвижимости обращаются лишь за оформлением.









Наиболее неоднозначной нормой, внесенной в проект постановления, является запрет для агентств одновременно оказывать услуги как продавцам, так и покупателям. Регулятор придерживается позиции, согласно которой такая работа посредника приводит к конфликту интересов. В то же время представители бизнес-сообществ считают, что работа с обеими сторонами сделки не противоречит интересам клиентов, а в случае, если эта норма будет закреплена, выручка агентств упадет до 30% оборота, некоторые компании будут вынуждены уйти с рынка.



