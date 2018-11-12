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Научимся ли мы сортировать мусор? Не все сморгонские предприятия добросовестно выполняют требования госпрограммы

13.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Более двух лет назад правительством Республики Беларусь утверждена Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 21 апреля 2016 года №326. Госпрограмма включает восемь подпрограмм, одна из которых - «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов».

Научимся ли мы сортировать мусор? Не все сморгонские предприятия добросовестно выполняют требования госпрограммы

Диспетчер ТКО «Чёрный Бор» Екатерина СЕРЕБРЯКОВА (слева) и Валентина КОРОЛЬ проверяют мусоровоз ЖКХ на наличие в контейнере вторсырья.

Работниками Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды постоянно проводится контроль и мониторинг выполнения требований Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» в части соблюдения раздельного сбора отходов и недопущения захоронений вторсырья на полигонах ТКО.

- В рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» организациям и предприятиям нашего района доведен годовой план по сдаче вторсырья. К сожалению, в 2017 году Сморгонским районом был выполнен этот план всего на 73%. За девять месяцев текущего года – на 76%, - пояснила главный специалист Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентина Король.

Специалист констатировала, что не все сморгонские предприятия добросовестно выполняют требования госпрограммы. За истекший период 2018 года в отношении шести организаций и предприятий составлены протоколы. При проверке контейнерных площадок, находящихся на их территории, во время выгрузки мусора в мусоровоз среди коммунальных отходов встречалось вторсырье.

Научимся ли мы сортировать мусор? Не все сморгонские предприятия добросовестно выполняют требования госпрограммы

Линия сортировки мусора на полигоне ТКО «Чёрный Бор».

Научимся ли мы сортировать мусор? Не все сморгонские предприятия добросовестно выполняют требования госпрограммы

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора. 

 
 
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Более двух лет назад правительством Республики Беларусь утверждена Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы....
 
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