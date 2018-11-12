Научимся ли мы сортировать мусор? Не все сморгонские предприятия добросовестно выполняют требования госпрограммы

Более двух лет назад правительством Республики Беларусь утверждена Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 21 апреля 2016 года №326. Госпрограмма включает восемь подпрограмм, одна из которых - «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов».







Диспетчер ТКО «Чёрный Бор» Екатерина СЕРЕБРЯКОВА (слева) и Валентина КОРОЛЬ проверяют мусоровоз ЖКХ на наличие в контейнере вторсырья.

Работниками Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды постоянно проводится контроль и мониторинг выполнения требований Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» в части соблюдения раздельного сбора отходов и недопущения захоронений вторсырья на полигонах ТКО.

- В рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» организациям и предприятиям нашего района доведен годовой план по сдаче вторсырья. К сожалению, в 2017 году Сморгонским районом был выполнен этот план всего на 73%. За девять месяцев текущего года – на 76%, - пояснила главный специалист Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентина Король.

Специалист констатировала, что не все сморгонские предприятия добросовестно выполняют требования госпрограммы. За истекший период 2018 года в отношении шести организаций и предприятий составлены протоколы. При проверке контейнерных площадок, находящихся на их территории, во время выгрузки мусора в мусоровоз среди коммунальных отходов встречалось вторсырье.







Линия сортировки мусора на полигоне ТКО «Чёрный Бор».







Сергей ЮРЕВИЧ.

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