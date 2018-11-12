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Курсы валют и криптовалют на сегодня

13.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Доллар дорожает четвёртый раз подряд, биткойн -29.37.

Средневзвешенный курс доллара подрос ещё на 0,0019 рубля до 2,1450 BYN/USD. Это максимальный уровень за последние 34 дня.

Первые сделки с евро прошли по вчерашнему курсу. Средневзвешенный курс евро пока не изменился — 2,4151 BYN/EUR, а вчера он опустился до минимума за 11 дней.

Средневзвешенный курс российского рубля упал всего на 0,0008 рубля до 3,1738 BYN/100 RUB. Российская валюта за последние три дня торгов подешевела на 0,0411 рубля.

Bitcoin − 6357.77$ (-29.37);

Bitcоin Cash/ВСС – 508.63$ (+6.73);

DigitalCash − 163.26$ (+0.32);

Еthеreum − 207.98$ (-1.92);

ZCаsh − 133.2$ (+8.16);

Monеro − 107.32$ (+1.13).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар дорожает четвёртый раз подряд, биткойн -29.37.
 
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