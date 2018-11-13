Песков предложил называть западные санкции рестрикциями

«Санкции — это то, что соответствует международному праву, — пояснил он. — В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения как законные санкции, мы считаем их незаконными. Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова „ограничения“ или „рестрикции“, не санкции», — сказал он.





Рестрикцией в экономике называют ограничение монополиями производства, продажи и экспорта с целью взвинчивания цен в получения монопольных прибылей.









Экономические санкции в отношении России впервые были введены после присоединения Крыма в 2014 году. Позже это давление продолжилось: в отношении ряда компаний и конкретных бизнесменов и чиновников вводились санкции по разным поводам: Россию обвиняли во вмешательстве в выборы президента США, в отравлении Скрипалей в Лондоне и т. д.















