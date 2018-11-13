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Песков предложил называть западные санкции рестрикциями

14.11.2018 18:39 — Разное | Партизан  
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил называть западные санкции в отношении России рестрикциями или ограничениями. Об этом он заявил в интервью «Дождю» на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре.

«Санкции — это то, что соответствует международному праву, — пояснил он. — В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения как законные санкции, мы считаем их незаконными. Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова „ограничения“ или „рестрикции“,  не санкции», — сказал он.

Рестрикцией в экономике называют ограничение монополиями производства, продажи и экспорта с целью взвинчивания цен в получения монопольных прибылей. 


Экономические санкции в отношении России впервые были введены после присоединения Крыма в 2014 году. Позже это давление продолжилось: в отношении ряда компаний и конкретных бизнесменов и чиновников вводились санкции по разным поводам: Россию обвиняли во вмешательстве в выборы президента США, в отравлении Скрипалей в Лондоне и т. д.





 
 
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил называть западные санкции в отношении России рестрикциями или ограничениями. Об этом он заявил в...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
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