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«Гастролёры» продали жительнице Микашевичей набор посуды, а потом его украли

15.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Двое цыган пришли в дом к пенсионерке и предложили купить по «очень выгодной цене» кастрюли «Цептер». Женщина купила… Но осталась без товара и денег.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60636.php

«Гастролёры» продали жительнице Микашевичей набор посуды, а потом его украли

Цыгане. Фото: varlamov.ru

Пока 65-летняя женщина отвлеклась, посуду похитили. Такая сделка обернулась для одиноко проживавшей пенсионерки потерей в 540 рублей. Опомнившись, она позвонила в милицию.

- Одного из подозреваемых, 26-летнего гражданина Российской Федерации, жителя Ставропольского края, задержали по горячим следам в Микашевичах, - рассказал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела внутренних дел Юрий Лемешевский. – Его соучастник, также гражданин РФ, житель Кабардино-Балкарии, скрылся. Он объявлен в розыск, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Относительно схемы действия преступников, Юрий Лемешевский отметил:

- Схема стандартная. Злоумышленники определяют круг жертв, чаще лиц старшего возраста, которые далеки от того, чтобы критически анализировать происходящее. Входя в доверие и используя навязчивый маркетинг, им продают товар ненадлежащего качества по завышенной цене или вовсе похищают имущество.

Руководитель РОВД напоминает гражданам об элементарных нормах безопасного поведения и просит поговорить об этом с родителями и соседями преклонного возраста.

- К сожалению, на преступления совершённые лицами народности рома (цыганами), милиции приходится реагировать постфактум. Поэтому просим сообщать об их передвижениях по территории района, - констатировал Юрий Лемешевский.

 
 
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Двое цыган пришли в дом к пенсионерке и предложили купить по «очень выгодной цене» кастрюли «Цептер». Женщина купила… Но осталась без товара и денег. Цыгане....
 
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