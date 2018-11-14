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«Гастролёры» продали жительнице Микашевичей набор посуды, а потом его украли
15.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Двое цыган пришли в дом к пенсионерке и предложили купить по «очень выгодной цене» кастрюли «Цептер». Женщина купила… Но осталась без товара и денег.
Цыгане. Фото: varlamov.ru
Пока 65-летняя женщина отвлеклась, посуду похитили. Такая сделка обернулась для одиноко проживавшей пенсионерки потерей в 540 рублей. Опомнившись, она позвонила в милицию.
- Одного из подозреваемых, 26-летнего гражданина Российской Федерации, жителя Ставропольского края, задержали по горячим следам в Микашевичах, - рассказал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела внутренних дел Юрий Лемешевский. – Его соучастник, также гражданин РФ, житель Кабардино-Балкарии, скрылся. Он объявлен в розыск, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Относительно схемы действия преступников, Юрий Лемешевский отметил:
- Схема стандартная. Злоумышленники определяют круг жертв, чаще лиц старшего возраста, которые далеки от того, чтобы критически анализировать происходящее. Входя в доверие и используя навязчивый маркетинг, им продают товар ненадлежащего качества по завышенной цене или вовсе похищают имущество.
Руководитель РОВД напоминает гражданам об элементарных нормах безопасного поведения и просит поговорить об этом с родителями и соседями преклонного возраста.
- К сожалению, на преступления совершённые лицами народности рома (цыганами), милиции приходится реагировать постфактум. Поэтому просим сообщать об их передвижениях по территории района, - констатировал Юрий Лемешевский.
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Двое цыган пришли в дом к пенсионерке и предложили купить по «очень выгодной цене» кастрюли «Цептер». Женщина купила… Но осталась без товара и денег. Цыгане....
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