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Застройщик Северного Берега прокомментировал информацию о возможной смене инвестора

03.05.2024 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Одной из самых громких новостей весны стала возможная смена инвестора проекта "Северный Берег". Со ссылкой на свои источники британское СМИ сообщило, что бизнесмен Мохамед Алаббар, возводящий в Минске масштабный комплекс Северный берег, собирается уйти из проекта. Сегодня компания «Риверсайд Девелопмент Лимитед», которая реализует проект, дала комментарий по этому поводу. Мы публикуем его полностью.


- В связи с обеспокоенностью наших клиентов, основанной на информации в СМИ, источником которой стала статья в Reuters, в отношении потенциальных планов инвестора в Республике Беларусь, мы как белорусская компания-застройщик ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» заверяем, что продолжаем возведение комплекса «Северный Берег» в Минске.

Наша компания ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» абсолютно финансово стабильна и обладает достаточными экономическими и инженерными ресурсами для успешной работы над проектом на многие годы вперед.

Строительство комплекса сохраняется в соответствии с ранее утвержденным графиком и планом строительства. 5-го апреля были введены в эксплуатацию два первых дома «Северного Берега». Мы продолжаем проектирование социальных объектов − детского сада и школы, и приступаем к их строительству в самое ближайшее время. Интенсивно ведется возведение Минского международного выставочного центра.

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» выступает застройщиком экспериментального многофункционального комплекса «Северный Берег», который уже стал неотъемлемой частью культурной и деловой жизни города. Усилия команды ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» направлены на создание принципиально нового комплекса в сердце столицы, расположенного на берегу водохранилища и окруженного природой.

Всего до 2040 года в «Северном Береге» предполагается возвести около 6 млн квадратных метров, включая жилье, школы, детские сады, торговые и деловые центры, выставочный комплекс и т.д. На данном этапе в процессе строительства находятся 8 жилых зданий в двух кварталах, в стадии проектирования − четыре квартала, детские сады и школа. Летом 2023 года был торжественно открыт Lakeside Park, ставший местом проведения мероприятий городского масштаба.

Кстати, недавно мы показывали, как выглядит строящийся комплекс.


 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Одной из самых громких новостей весны стала возможная смена инвестора проекта "Северный Берег". Со ссылкой на свои источники британское СМИ сообщило, что...
 
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