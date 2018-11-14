ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как за последние 6 лет изменилось число работников "Нафтана" и каких специалистов готовы взять на работу

15.11.2018 10:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Списочная численность работников «Нафтана» в нынешнем году составляет 10 540 человек. Это на 1% больше, чем на начало года, сообщает «Вестник Нафтана». За 9 месяцев этого года с предприятия уволили 548 человек, а трудоустроили — 640 человек. Новичков взяли под инвестпроекты. На предприятии рассказали, каких работников готовы взять в штат и каким требованиям они должны соответствовать.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Как с 2012 года изменилось число работников 

Для сравнения: на 1 января 2012 года списочная численность работников ОАО «Нафтан» составила 13 046 человек. На 1 января 2013 года — 12 925 человек (из них 7515 трудились на головном предприятии, 5410 — на заводе «Полимир»). На конец 2015 года списочаня численность работников предприятия составила 10 742 человек.

На предприятии поясняют, что рост численности персонала в этом году связан с наборов работников под реализацию инвестиционных проектов. За 9 месяцев этого года на «Нафтан» приняли 640 человек. «Значительную часть из них составляют молодые специалисты, а также взятые на работу в полимировский цех № 104, в котором завершается реконструкция», — рассказала начальник отдела кадров «Нафтана» Елена Дроботова.

«Что касается такого показателя как текучесть кадров, за 9 месяцев 2018 года она составила около 2%, что говорит о стабильности нашего трудового коллектива. При этом, данный показатель значительно меньше за аналогичный период 2017-го. За три первых квартала 2018 года в ОАО «Нафтан» были уволены 548 человек. Из них 40 человек — за серьезное нарушение трудовой дисциплины. Например, за задержание на проходной в нетрезвом виде или прогулы", - отмечают на предприятии. 

Сколько человек работает на контракте?

По контрактной форме найма на «Нафтане» трудятся 98,6% работников (на 1 января 2012 года — больше 97%). На 1 октября этого года средний возраст работников составил 41 год и 6 месяцев. «По сравнению с аналогичным периодом 2017-го этот показатель незначительно вырос, что связано с увеличением общеустановленного пенсионного возраста», — уточняет издание. Для сравнения: в 2011 году средний возраст работников составила 40 лет 7 месяцев (в 2010-м — на 4 месяца меньше).

Большинство работников предприятия — 73% — составляют мужчины — 73%. При этом постепенно количество женщин уменьшается. «Это связано с плавной заменой женского труда мужским на „вредных“ рабочих местах», — говорится в «Вестнике Нафтана».

Работники до 31 года составляют почти 20% от общей численности персонала. На предприятии трудится 150 человек (или 1,5%), которые уже достигли пенсионного возраста. 74,2% от общей численности персонала составляют рабочие, 15,8% — специалисты и служащие, а 9,9% — руководители.

Каких работников готовы взять на предприятие? 

«Для замещения должностей руководителей и специалистов предпочтение отдается внутреннему продвижению», — уточняют на предприятии.

При внешнем наборе в первую очередь рассматриваются соискатели, имеющие соответствующие уровень квалификации, профессиональный опыт, личностные и профессиональные компетенции, а также периодически повышающие
квалификацию. Среди руководителей нашего предприятия почти 90% с высшим образованием, а среди рабочих высшее образование имеют более 22%.

При этом 25 человек с начала года приняли на вновь созданные места. Ежегодно на нефтехимический комплекс принимают на работу 40−50 человек, которые «не способны на равных условиях конкурировать на рынке труда».

На «Нафтан» ежегодно трудоустраивают больше 100 молодых специалистов. «В 2018 году по направлению учреждений образования трудоустроены 119 выпускников, в 2019 году планируется принять 105 молодых специалистов (молодых рабочих)», — рассказывают на предприятии.

Сегодня на предприятии требуются высококвалифицированные рабочие, в том числе оператор технологических установок и машинист. Нужен также начальник сектора программного обеспечения корпоративной информационной вычислительной сети.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каких работников готовы трудоустроить на предприятие и каким требованиям они должны соответствовать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Холодный климат вынудил людей больше пить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика