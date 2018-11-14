Списочная численность работников «Нафтана» в нынешнем году составляет 10 540 человек. Это на 1% больше, чем на начало года, сообщает «Вестник Нафтана». За 9 месяцев этого года с предприятия уволили 548 человек, а трудоустроили — 640 человек. Новичков взяли под инвестпроекты. На предприятии рассказали, каких работников готовы взять в штат и каким требованиям они должны соответствовать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Как с 2012 года изменилось число работников

Для сравнения: на 1 января 2012 года списочная численность работников ОАО «Нафтан» составила 13 046 человек. На 1 января 2013 года — 12 925 человек (из них 7515 трудились на головном предприятии, 5410 — на заводе «Полимир»). На конец 2015 года списочаня численность работников предприятия составила 10 742 человек.

На предприятии поясняют, что рост численности персонала в этом году связан с наборов работников под реализацию инвестиционных проектов. За 9 месяцев этого года на «Нафтан» приняли 640 человек. «Значительную часть из них составляют молодые специалисты, а также взятые на работу в полимировский цех № 104, в котором завершается реконструкция», — рассказала начальник отдела кадров «Нафтана» Елена Дроботова.

«Что касается такого показателя как текучесть кадров, за 9 месяцев 2018 года она составила около 2%, что говорит о стабильности нашего трудового коллектива. При этом, данный показатель значительно меньше за аналогичный период 2017-го. За три первых квартала 2018 года в ОАО «Нафтан» были уволены 548 человек. Из них 40 человек — за серьезное нарушение трудовой дисциплины. Например, за задержание на проходной в нетрезвом виде или прогулы", - отмечают на предприятии.

Сколько человек работает на контракте?

По контрактной форме найма на «Нафтане» трудятся 98,6% работников (на 1 января 2012 года — больше 97%). На 1 октября этого года средний возраст работников составил 41 год и 6 месяцев. «По сравнению с аналогичным периодом 2017-го этот показатель незначительно вырос, что связано с увеличением общеустановленного пенсионного возраста», — уточняет издание. Для сравнения: в 2011 году средний возраст работников составила 40 лет 7 месяцев (в 2010-м — на 4 месяца меньше).

Большинство работников предприятия — 73% — составляют мужчины — 73%. При этом постепенно количество женщин уменьшается. «Это связано с плавной заменой женского труда мужским на „вредных“ рабочих местах», — говорится в «Вестнике Нафтана».

Работники до 31 года составляют почти 20% от общей численности персонала. На предприятии трудится 150 человек (или 1,5%), которые уже достигли пенсионного возраста. 74,2% от общей численности персонала составляют рабочие, 15,8% — специалисты и служащие, а 9,9% — руководители.

Каких работников готовы взять на предприятие?

«Для замещения должностей руководителей и специалистов предпочтение отдается внутреннему продвижению», — уточняют на предприятии.

При внешнем наборе в первую очередь рассматриваются соискатели, имеющие соответствующие уровень квалификации, профессиональный опыт, личностные и профессиональные компетенции, а также периодически повышающие

квалификацию. Среди руководителей нашего предприятия почти 90% с высшим образованием, а среди рабочих высшее образование имеют более 22%.

При этом 25 человек с начала года приняли на вновь созданные места. Ежегодно на нефтехимический комплекс принимают на работу 40−50 человек, которые «не способны на равных условиях конкурировать на рынке труда».

На «Нафтан» ежегодно трудоустраивают больше 100 молодых специалистов. «В 2018 году по направлению учреждений образования трудоустроены 119 выпускников, в 2019 году планируется принять 105 молодых специалистов (молодых рабочих)», — рассказывают на предприятии.

Сегодня на предприятии требуются высококвалифицированные рабочие, в том числе оператор технологических установок и машинист. Нужен также начальник сектора программного обеспечения корпоративной информационной вычислительной сети.