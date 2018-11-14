На престижном форуме «Металл-Экспо’2018» БМЗ презентовал корпоративный календарь на 2019 год

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» представило широкой публике корпоративный календарь на 2019 год, страницы которого украшают фотографии сотрудниц предприятия. Традиционно первый выход издания в свет состоялся на престижном металлургическом форуме «Металл-Экспо’2018», проходящем в эти дни в Москве.

На корпоративном календаре металлургов месяца будущего года, который станет для завода 35-м в истории, будут представлять сотрудницы БМЗ, работница унитарного предприятия «Металлургсоцсервис» и учащаяся Жлобинского металлургического колледжа. Девушек выбрали по итогам кастинга, на который поступило 56 заявок. Сначала потенциальных моделей пригласили на предварительную фотосессию, по ее результатам и был сформирован окончательный список участниц проекта. В него попали бухгалтер, экономист, контролеры ОТК, лаборанты ЦЗЛ, ведущий специалист, инженер, фельдшер-лаборант, хореограф и студентка. Стоит отметить, что костяк творческой команды исполнителей проекта составили также заводчане. Собственными силами они разрабатывали основную концепцию календаря, проводили фотосъемку и подготовку издания к печати.

— Мы стремились выстроить каждый кадр так, чтобы в нем был огонь, без которого не обходится выплавка стали. Это своеобразный символ того, что за спиной каждого нашего сотрудника стоит сталеплавильное производство, являющееся основой деятельности завода, — рассказывает один из фотографов Максим Усик. — К сожалению, провести такую фотосессию на фоне действующих печей нереально с учетом специфики производства и техники безопасности. Поэтому решили снимать в изолированном помещении, а соответствующую огненную атмосферу создавали при помощи обычных новогодних гирлянд.

Еще одной особенностью нового корпоративного календаря БМЗ является то, как в нем представлена заводская металлопродукция — из ее образцов сделаны украшения девушек. По эскизам заводских дизайнеров их изготавливали умельцы цеха ремонта металлургического оборудования. Как и было уже отмечено, в качестве материала «ювелиры» использовали главное заводское золото — литые заготовки, металлопрокат, трубы, металлокорд, проволоку и фибру. Именно поэтому ожерелья, серьги и браслеты, помимо оригинального внешнего вида, получили еще и вполне ощутимый вес. К слову, стальные украшения после выставки в Москве займут свое место среди экспонатов музея предприятия.





Корпоративный календарь БМЗ на 2019 год вышел в свет ограниченным тиражом. Традиционно он будет распространяться среди деловых партнеров предприятия. Это девятое по счету издание, моделями для которого выступают сотрудницы завода. Официальная презентация календаря состоится в декабре. Тогда же будет представлен и еще один вариант издания, страницы которого украшают детские рисунки.

Источник: belsteel.com

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