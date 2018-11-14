Пожароопасный сезон: в Беларуси проверяют исправность печей и котлов

В сильные холода люди обычно греются, как могут. Чтобы не допустить пожара, спасатели Беларуси обходят дома. Они проверяют безопасность газового оборудования, печей и котлов. Какой штраф грозит жителям за использование самодельных обогревателей , узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

На фото – последствия взрыва самодельного отопительного котла. И хотя возгорания не произошло, хозяйку дома – пенсионерку – госпитализировали с сильными ожогами.

70% пожаров в Беларуси приходится на отопительный сезон. И перед его началом сотрудники МЧС в домах белорусов частые гости. Проверяют состояние котлов, электропроводки и печей.

«Трещины в дымоходах хозяева домовладений должны устранить до начала отопительного периода, замазать их глиной, побелить. Однозначно должен быть «предтопочный» лист», – рассказал начальник Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Валерий Войтехович.

Валентина Долидчик живет вместе с пожилой матерью. Дом к зиме подготовили как следует: печь и пол перед топкой выложили термостойкой плиткой. Ведь одна из самых частых причин пожаров – перегретый кирпич.



«Мы проконсультировались с работниками МЧС, можно ли так плитку использовать. Она выдерживает температуру 1000 градусов. Поэтому не боимся. И смотрится хорошо», – говорит пенсионерка Валентина Долидчик.

А в доме пенсионерки Анны Готовка поменяли электропроводку. Это нужно было сделать давно, но у женщины не было денег. Помогли местные власти.



Замена проводки в частном доме обходится государству в среднем в 350 долларов. Претендовать на это могут только одинокие пожилые люди. Но социальные работники помогут и тем, у кого есть близкие.

«У некоторых пожилых есть дети, которые по закону обязаны помогать своим родителям. Мы пишем письма и детям», – рассказала заведующая отделением Территориального центра социальной защиты населения Ольга Ващишина.

Всем владельцам частных домов предлагают установить пожарные извещатели: благодаря такой сирене в этом году уже удалось спасти больше полусотни человек.

За использование самодельных электрообогревателей жителям грозит штраф: до 300 долларов.