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Пожароопасный сезон: в Беларуси проверяют исправность печей и котлов
15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В сильные холода люди обычно греются, как могут. Чтобы не допустить пожара, спасатели Беларуси обходят дома. Они проверяют безопасность газового оборудования, печей и котлов. Какой штраф грозит жителям за использование самодельных
На фото – последствия взрыва самодельного отопительного котла. И хотя возгорания не произошло, хозяйку дома – пенсионерку – госпитализировали с сильными ожогами.
70% пожаров в Беларуси приходится на отопительный сезон. И перед его началом сотрудники МЧС в домах белорусов частые гости. Проверяют состояние котлов, электропроводки и печей.
«Трещины в дымоходах хозяева домовладений должны устранить до начала отопительного периода, замазать их глиной, побелить. Однозначно должен быть «предтопочный» лист», – рассказал начальник Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Валерий Войтехович.
Валентина Долидчик живет вместе с пожилой матерью. Дом к зиме подготовили как следует: печь и пол перед топкой выложили термостойкой плиткой. Ведь одна из самых частых причин пожаров – перегретый кирпич.
А в доме пенсионерки Анны Готовка поменяли электропроводку. Это нужно было сделать давно, но у женщины не было денег. Помогли местные власти.
«У некоторых пожилых есть дети, которые по закону обязаны помогать своим родителям. Мы пишем письма и детям», – рассказала заведующая отделением Территориального центра социальной защиты населения Ольга Ващишина.
Всем владельцам частных домов предлагают установить пожарные извещатели: благодаря такой сирене в этом году уже удалось спасти больше полусотни человек.
За использование самодельных электрообогревателей жителям грозит штраф: до 300 долларов.
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В сильные холода люди обычно греются, как могут. Чтобы не допустить пожара, спасатели Беларуси обходят дома.
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