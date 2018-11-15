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Лавров проведет в Минске переговоры со своим белорусским коллегой
16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 и 21 ноября посетит с рабочим
«В ходе переговоров состоится обсуждение широкого круга двусторонних отношений», – сказала пресс-секретарь МИД, добавив, что «особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству».
Также в ходе переговоров будет обсуждаться подготовка к Совету министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет 6 и 7 декабря в Милане. Кроме этого, Лавров и Макей обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам.
Также Лавров примет участие в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран.
Напомним, во вторник президент Беларуси
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В ходе визита Лаврова будет обсуждаться подготовка к Совету министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет 6 и 7 декабря в Милане.
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