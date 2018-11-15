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Лавров проведет в Минске переговоры со своим белорусским коллегой

16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 и 21 ноября посетит с рабочим визитом Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«В ходе переговоров состоится обсуждение широкого круга двусторонних отношений», – сказала пресс-секретарь МИД, добавив, что «особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству».

Также в ходе переговоров будет обсуждаться подготовка к Совету министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет 6 и 7 декабря в Милане. Кроме этого, Лавров и Макей обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам.

Также Лавров примет участие в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран.

Напомним, во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового посла в России. Им стал бывший вице-премьер страны Владимир Семашко. Параллельно с работой посла он станет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и ОДКБ, а также представителем страны по интеграционному сотрудничеству Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.



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Теги: Минск
 
 
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В ходе визита Лаврова будет обсуждаться подготовка к Совету министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет 6 и 7 декабря в Милане.
 
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