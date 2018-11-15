Лавров проведет в Минске переговоры со своим белорусским коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 и 21 ноября посетит с рабочим визитом Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости» .

«В ходе переговоров состоится обсуждение широкого круга двусторонних отношений», – сказала пресс-секретарь МИД, добавив, что «особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству».

Также в ходе переговоров будет обсуждаться подготовка к Совету министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет 6 и 7 декабря в Милане. Кроме этого, Лавров и Макей обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам.

Также Лавров примет участие в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран.