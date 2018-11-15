Зачем садить деревья около автомобильных дорог? Для красоты? С этим вопросом мы обратились к Игорю Грудина, начальнику райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Нет, в первую очередь, такая лесополоса несет защитную функцию, — поясняет Игорь Анатольевич. – Деревья, посаженные специально вдоль дорог, служат для защиты от песчаных и снежных заносов, а на равнине и для защиты от сильных порывов бокового ветра, которые могут привести к ДТП. Кроме того, если дорога проложена на возвышении, то деревья по обочинам не позволяют насыпи осыпаться и тем самым предотвращают разрушение дорожного полотна. Также лесозащитная полоса нужна для защиты полей от суховеев, выдувания плодородного слоя почвы, удержания снежного покрова на полях и т.п. Поэтому момент эстетики, конечно же, есть, но это не первоочередно. При посадке деревьев вдоль дорог и трасс будет уместно сказать, что лес – это не только наша богатство, но и защита.

— Игорь Анатольевич, в текущем году в Хотимском районе осуществлялась посадка деревьев вдоль дорог?

— Да, эта работа была начата в апреле и завершена в октябре. За этот период всего по району было высажено 2994 дерева. При этом, вдоль автомобильных трасс 2627: 2191 – лиственных, 436 – хвойных. Более всего деревьев было посажено весной – 2077, а уже осенью в местах отмирания саженцев была сделана повторная посадка, порядка 550 саженцев березы. Самое большо число саженцев было высажено на автомобильной дороге Р-74 (Чериков-Краснополье-Хотимск-Горня): 900 деревьев. Также были посадки на автодорогах Хотимск-Климовичи, Хотимск-Липовка-Гавриловка, Хотимск-Батаево-Ивкино и других направлениях.

— А почему при посадки деревьев вдоль автомобильных дорог отдается предпочтение лиственным?

— Все очень просто: они лучше поглощают углекислый газ. Принято считать, что тополь лучший уловитель пыли. Он быстро растет, у него большой объем листовой массы, саженцы его относительно дешевы. Но, когда тополя начинают цвести, все его плюсы тут же исчезают. Это дерево – сильный аллерген, а точнее его “пух”. Сейчас, оценив достоинства и недостатки тополя, отказались от его массовых посадок. Самыми неприхотливыми считаются береза и акация, поэтому и делается предпочтение в их пользу.

— Деревья в районе садили только вдоль дорог?

— Конечно же нет: 367 деревьев (27 хвойных и 340 лиственных) было высажено в населенных пунктах. На неиспользуемых землях, пустырях, в качестве компенсационной посадки. Так, к примеру, в а/г Забелышин были высажены туи и декоративные кустарники, а в Березках и Тростино – березы; в Липовке жители посадили 22 ели. И, стоит отметить, что эта работа не завершена, а лишь приостановлена на зимний период.

— Спасибо, Игорь Анатольевич, за полезную информацию.

Анна МАВИЧ