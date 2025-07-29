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Как контент в соцсетях помогает продажам
29.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Через что сегодня лежит путь к сердцу любого ребенка? Верно, через короткие ролики в TikTok. В начале лета команда проекта «Мегалайф» должна была запустить там челенджи, а также договориться о партнерстве с лагерями. В новом материале
«Мы поняли, что в современном маркетинге нельзя просто «быть в соцсетях». Нужно мыслить, как медиаплатформа»
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TikTok — это не про танцы, а про внимание. Именно его мы учим удерживать в своем центре. Каждое видео — элемент воронки. Мы не делали вирусный контент ради лайков. Мы выстраивали доверие, узнаваемость и поводы для диалога с родителями.
Мы поняли, что в современном маркетинге нельзя просто «быть в соцсетях». Нужно мыслить, как медиаплатформа: работать на входящий поток, привлекать, удерживать и прогревать: контент = актив, а системный контент = предсказуемый рост.
Вначале казалось, что создание контента можно «втиснуть» между Zoom-созвонами, стратегическими задачами и встречами с партнерами. Но на практике процесс оказался довольно трудоемким. Ведь сперва нужно придумать идею, потом записать видео, смонтировать его и адаптировать под формат, учитывая алгоритмы вовлечения аудитории. Каждый ролик — микропроект, который забирает больше времени, чем маркетинг и управление бизнесом вместе взятые. В какой-то момент это превратилось в ловушку: фаундер стал узким горлышком для всего контент-потока. Важно было признать: контент — это отдельный бизнес-процесс, а не «творчество между встречами». Производственная линия, которая должна работать даже тогда, когда руководитель в отпуске или ведет переговоры. Поэтому теперь у нас есть специалист, а у него — четкие KPI и свобода для творчества.
«Наша цель остается неизменной, но любую творческую мысль лучше разложить на строки в Excel»
В июне мы сделали ставку на стратегические партнерства с детскими лагерями. Да, это не про мгновенные продажи, а про то, как вырастить доверительные отношения раньше, чем клиент осознает свою потребность. Ребенок — в живом контакте с методикой, родитель — в позиции наблюдателя и вовлеченного участника. Мы уверены, что порой лучший путь в воронку лежит не через рекламный баннер, а через опыт клиента в его привычной среде.
Наша цель остается неизменной, но любую творческую мысль лучше разложить на строки в Excel. Больше не надеемся на случайность, а выстраиваем бизнес как экосистему: с продуманной воронкой, глубокой методологией и четкой картой масштабирования.
В июле мы планируем провести собеседования и выбрать кандидата на позицию контент-маркетолога. Он должен будет ежедневно в течение месяца выпускать контент на платформах. Производственный цикл будет построен следующим образом: идея, съемка, монтаж, публикация. Будем искать «живые» точки контакта с целевой аудиторией и запускать осеннюю воронку. Начнем подготовку методических пакетов и маркетинговых материалов для школ и педагогов. Сформируем контент и скрипты для сентябрьской волны: демо-уроки, мини-тренинги, родительские презентации. Август станет точкой старта еще одного важного направления — разработки стратегии для цифрового продукта по подписке. Мы видим в этом не просто формат монетизации, а инструмент регулярного взаимодействия с родителями и детьми, который будет работать независимо от сезона, географии и офлайн-ограничений.
Сейчас команда работает над:
Мы создаем не просто продукт, а цифровую экосистему развития, в которой внимание, память и эмоциональный интеллект ребенка развиваются с каждым касанием. Убеждены, что масштабирование возможно без демпинга, хайпа и выгорания. Мы не гонимся за модой, а выстраиваем долгосрочную систему, где каждый шаг — не случайность, а результат декомпозиции и фокуса.
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Через что сегодня лежит путь к сердцу любого ребенка? Верно, через короткие ролики в TikTok. В начале лета команда проекта «Мегалайф» должна была запустить там...
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