Как контент в соцсетях помогает продажам

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива

Через что сегодня лежит путь к сердцу любого ребенка? Верно, через короткие ролики в TikTok. В начале лета команда проекта «Мегалайф» должна была запустить там челенджи, а также договориться о партнерстве с лагерями. В новом материале совместного проекта «Про бизнес» и компании «Ресолва» предприниматель Екатерина Вераксо рассказала, как справились с этими задачами.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Мы поняли, что в современном маркетинге нельзя просто «быть в соцсетях». Нужно мыслить, как медиаплатформа»

— В июне команда «Мегалайф» сфокусировалась на двух стратегических задачах, которые позволили не снижать темп в несезон и должны были стать фундаментом для роста в сентябре:

Запустить TikTok-челленджи, чтобы через понятный детям контент протестировать органический трафик. Наладить взаимоотношения с администрацией детских лагерей, так как именно они в летний период являются «живыми» точками контакта с детьми.

TikTok — это не про танцы, а про внимание. Именно его мы учим удерживать в своем центре. Каждое видео — элемент воронки. Мы не делали вирусный контент ради лайков. Мы выстраивали доверие, узнаваемость и поводы для диалога с родителями.

TikTok: 100+ новых подписчиков — не «накрученные», а реальные родители и дети.

1800 лайков — это реакции на полезный и эмоциональный контент.

Первые обращения в директ: «А как записаться?», «А у вас онлайн есть?» → TikTok начал работать как входящая воронка.

Instagram: 156 000 охватов за месяц.

1500+ взаимодействий (сохранения, репосты, клики).

317 новых подписчиков — рост в 2,3 раза к предыдущему месяцу → аудитория стала не просто смотреть, а активно вовлекаться.

YouTube Shorts: Привел +27% трафика на сайт.

Заходят короткие видео-зарисовки занятий, в духе «посмотрите, как ваш ребенок может».

Мы поняли, что в современном маркетинге нельзя просто «быть в соцсетях». Нужно мыслить, как медиаплатформа: работать на входящий поток, привлекать, удерживать и прогревать: контент = актив, а системный контент = предсказуемый рост.



Фото из личного архива

Вначале казалось, что создание контента можно «втиснуть» между Zoom-созвонами, стратегическими задачами и встречами с партнерами. Но на практике процесс оказался довольно трудоемким. Ведь сперва нужно придумать идею, потом записать видео, смонтировать его и адаптировать под формат, учитывая алгоритмы вовлечения аудитории. Каждый ролик — микропроект, который забирает больше времени, чем маркетинг и управление бизнесом вместе взятые. В какой-то момент это превратилось в ловушку: фаундер стал узким горлышком для всего контент-потока. Важно было признать: контент — это отдельный бизнес-процесс, а не «творчество между встречами». Производственная линия, которая должна работать даже тогда, когда руководитель в отпуске или ведет переговоры. Поэтому теперь у нас есть специалист, а у него — четкие KPI и свобода для творчества.



«Наша цель остается неизменной, но любую творческую мысль лучше разложить на строки в Excel»

В июне мы сделали ставку на стратегические партнерства с детскими лагерями. Да, это не про мгновенные продажи, а про то, как вырастить доверительные отношения раньше, чем клиент осознает свою потребность. Ребенок — в живом контакте с методикой, родитель — в позиции наблюдателя и вовлеченного участника. Мы уверены, что порой лучший путь в воронку лежит не через рекламный баннер, а через опыт клиента в его привычной среде.

Наша цель остается неизменной, но любую творческую мысль лучше разложить на строки в Excel. Больше не надеемся на случайность, а выстраиваем бизнес как экосистему: с продуманной воронкой, глубокой методологией и четкой картой масштабирования.



Фото из личного архива

В июле мы планируем провести собеседования и выбрать кандидата на позицию контент-маркетолога. Он должен будет ежедневно в течение месяца выпускать контент на платформах. Производственный цикл будет построен следующим образом: идея, съемка, монтаж, публикация. Будем искать «живые» точки контакта с целевой аудиторией и запускать осеннюю воронку. Начнем подготовку методических пакетов и маркетинговых материалов для школ и педагогов. Сформируем контент и скрипты для сентябрьской волны: демо-уроки, мини-тренинги, родительские презентации. Август станет точкой старта еще одного важного направления — разработки стратегии для цифрового продукта по подписке. Мы видим в этом не просто формат монетизации, а инструмент регулярного взаимодействия с родителями и детьми, который будет работать независимо от сезона, географии и офлайн-ограничений.

Сейчас команда работает над:

позиционированием и УТП продукта,

моделью доступа (free / базовая / премиум),

тестами контента: что дети смотрят, что родители сохраняют, что вызывает повторное вовлечение.

Мы создаем не просто продукт, а цифровую экосистему развития, в которой внимание, память и эмоциональный интеллект ребенка развиваются с каждым касанием. Убеждены, что масштабирование возможно без демпинга, хайпа и выгорания. Мы не гонимся за модой, а выстраиваем долгосрочную систему, где каждый шаг — не случайность, а результат декомпозиции и фокуса.

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