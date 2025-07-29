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Как контент в соцсетях помогает продажам

29.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Фото из личного архива

Через что сегодня лежит путь к сердцу любого ребенка? Верно, через короткие ролики в TikTok. В начале лета команда проекта «Мегалайф» должна была запустить там челенджи, а также договориться о партнерстве с лагерями. В новом материале совместного проекта «Про бизнес» и компании «Ресолва»  предприниматель Екатерина Вераксо рассказала, как справились с этими задачами.

Суть проекта «Ожидание и Реальность»

Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему.

Читайте истории первоговтороготретьегочетвертого и пятого участников.

 

«Мы поняли, что в современном маркетинге нельзя просто «быть в соцсетях». Нужно мыслить, как медиаплатформа»

— В июне команда «Мегалайф» сфокусировалась на двух стратегических задачах, которые позволили не снижать темп в несезон и должны были стать фундаментом для роста в сентябре:

  1. Запустить TikTok-челленджи, чтобы через понятный детям контент протестировать органический трафик.
  2. Наладить взаимоотношения с администрацией детских лагерей, так как именно они в летний период являются «живыми» точками контакта с детьми.

TikTok — это не про танцы, а про внимание. Именно его мы учим удерживать в своем центре. Каждое видео — элемент воронки. Мы не делали вирусный контент ради лайков. Мы выстраивали доверие, узнаваемость и поводы для диалога с родителями.

TikTok:

  • 100+ новых подписчиков — не «накрученные», а реальные родители и дети.
  • 1800 лайков — это реакции на полезный и эмоциональный контент.
  • Первые обращения в директ: «А как записаться?», «А у вас онлайн есть?» → TikTok начал работать как входящая воронка.
     

Instagram:

  • 156 000 охватов за месяц.
  • 1500+ взаимодействий (сохранения, репосты, клики).
  • 317 новых подписчиков — рост в 2,3 раза к предыдущему месяцу → аудитория стала не просто смотреть, а активно вовлекаться.
     

YouTube Shorts:

  • Привел +27% трафика на сайт.
  • Заходят короткие видео-зарисовки занятий, в духе «посмотрите, как ваш ребенок может».

Мы поняли, что в современном маркетинге нельзя просто «быть в соцсетях». Нужно мыслить, как медиаплатформа: работать на входящий поток, привлекать, удерживать и прогревать: контент = актив, а системный контент = предсказуемый рост.


Фото из личного архива

Вначале казалось, что создание контента можно «втиснуть» между Zoom-созвонами, стратегическими задачами и встречами с партнерами. Но на практике процесс оказался довольно трудоемким. Ведь сперва нужно придумать идею, потом записать видео, смонтировать его и адаптировать под формат, учитывая алгоритмы вовлечения аудитории. Каждый ролик — микропроект, который забирает больше времени, чем маркетинг и управление бизнесом вместе взятые. В какой-то момент это превратилось в ловушку: фаундер стал узким горлышком для всего контент-потока. Важно было признать: контент — это отдельный бизнес-процесс, а не «творчество между встречами». Производственная линия, которая должна работать даже тогда, когда руководитель в отпуске или ведет переговоры. Поэтому теперь у нас есть специалист, а у него — четкие KPI и свобода для творчества.
 

«Наша цель остается неизменной, но любую творческую мысль лучше разложить на строки в Excel»

В июне мы сделали ставку на стратегические партнерства с детскими лагерями. Да, это не про мгновенные продажи, а про то, как вырастить доверительные отношения раньше, чем клиент осознает свою потребность. Ребенок — в живом контакте с методикой, родитель — в позиции наблюдателя и вовлеченного участника. Мы уверены, что порой лучший путь в воронку лежит не через рекламный баннер, а через опыт клиента в его привычной среде.

Наша цель остается неизменной, но любую творческую мысль лучше разложить на строки в Excel. Больше не надеемся на случайность, а выстраиваем бизнес как экосистему: с продуманной воронкой, глубокой методологией и четкой картой масштабирования.


Фото из личного архива

В июле мы планируем провести собеседования и выбрать кандидата на позицию контент-маркетолога. Он должен будет ежедневно в течение месяца выпускать контент на платформах. Производственный цикл будет построен следующим образом: идея, съемка, монтаж, публикация. Будем искать «живые» точки контакта с целевой аудиторией и запускать осеннюю воронку. Начнем подготовку методических пакетов и маркетинговых материалов для школ и педагогов. Сформируем контент и скрипты для сентябрьской волны: демо-уроки, мини-тренинги, родительские презентации. Август станет точкой старта еще одного важного направления — разработки стратегии для цифрового продукта по подписке. Мы видим в этом не просто формат монетизации, а инструмент регулярного взаимодействия с родителями и детьми, который будет работать независимо от сезона, географии и офлайн-ограничений.

Сейчас команда работает над:

  • позиционированием и УТП продукта,
  • моделью доступа (free / базовая / премиум),
  • тестами контента: что дети смотрят, что родители сохраняют, что вызывает повторное вовлечение.

Мы создаем не просто продукт, а цифровую экосистему развития, в которой внимание, память и эмоциональный интеллект ребенка развиваются с каждым касанием.  Убеждены, что масштабирование возможно без демпинга, хайпа и выгорания. Мы не гонимся за модой, а выстраиваем долгосрочную систему, где каждый шаг — не случайность, а результат декомпозиции и фокуса.

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Консалтинговая компания «Ресолва» предоставляет услуги для бизнеса более 12 лет. Бухгалтерский и юридический аутсорсинг — специализация компании, но клиенты могут найти с экспертами «Ресолвы» ответ практически на любой вопрос.

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Через что сегодня лежит путь к сердцу любого ребенка? Верно, через короткие ролики в TikTok. В начале лета команда проекта «Мегалайф» должна была запустить там...
 
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