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Максим Глушаков из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» работать умеет и любит

17.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Максим Глушаков из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» работать умеет и любит

В сельском хозяйстве, как нигде, много людей, которые работу получили в своем роде в наследство. Нередко дочь сменяет мать в доильном зале, а отец становится лучшим наставником для сына – начинающего водителя или механизатора. Как, например, в случае с молодым механизатором ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Максимом Глушаковым.

В сельхозпредприятии трудится практически вся семья молодого человека: мать, отец, брат. И вот уже более 6 лет он и сам вносит свой вклад в развитие родного хозяйства, демонстрируя неплохие результаты труда.

– Коллектив у нас подобрался дружный, зарплаты неплохие, условия труда хорошие – грех жаловаться. Остается только работать, что я и делаю, – говорит Максим.
При том, что работать механизатор умеет и любит, в беседе он немногословен. Но коллеги Максима, с которыми мне довелось пообщаться, очень тепло отзываются о нем, говорят, что он человек сердечный, в случае необходимости всегда готов прийти на помощь.

Марина ЛУСЕВИЧ.
Фото автора.

 
 
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В сельском хозяйстве, как нигде, много людей, которые работу получили в своем роде в наследство. Нередко дочь сменяет мать в доильном зале, а отец... ...
 
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