 В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!

В социальных сетях уже много фотографий, а на улицах города - ДТП. И вроде бы всех предупреждали - смените резину, ну смените резину... Впрочем, как правило надо менять ещё и стиль вождения, снижать скоростной режим и быть предельно внимательным и осторожным.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

Читать полностью в источнике с фото:





