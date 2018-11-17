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В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!

18.11.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В социальных сетях уже много фотографий, а на улицах города - ДТП. И вроде бы всех предупреждали - смените резину, ну смените резину... Впрочем, как правило надо менять ещё и стиль вождения, снижать скоростной режим и быть предельно внимательным и осторожным.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60714.php

В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!
 В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!

 
 
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В социальных сетях уже много фотографий, а на улицах города - ДТП. И вроде бы всех предупреждали - смените резину, ну смените резину... Впрочем, как правило надо менять...
 
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