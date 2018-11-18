ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Механизатору из КСУП «Губичи» доверяют любую работу

19.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Механизатору из КСУП «Губичи» доверяют любую работу

Ответственный и надежный работник – так характеризуют механизатора КСУП «Губичи» Анатолия Гриба.

В Губичи, за тысячу километров от малой родины, уроженец нижнего Новгорода переехал в 1991 году и сразу стал искать работу в механизации. Анатолий объясняет это тем, что тяга к технике у него еще с детства:

– Впервые сел за руль трактора в 14 лет и даже в армии ездил на бульдозере. Сегодня у меня уже права высшей категории, – рассказывает мужчина. – До сельского хозяйства трудился в сфере водоснабжения. Скажу так: везде работать тяжело, но, когда любишь свое дело, с трудностями легче справляться, – говорит Анатолий.
Работу он выполняет самую разную, в зависимости от текущих задач. По словам заместителя директора по идеологической работе КСУП «Губичи» Людмилы Кузьменковой, доверить ему можно любую работу, связанную с погрузчиком: утрамбовку ям, погрузку кормов, органики.

Кстати, не так давно в хозяйстве работало целое семейство Грибовых, но несколько лет назад супруга Анатолия вышла на заслуженный отдых. Зато сегодня достойно продолжают семейное дело двое сыновей, причем старший пошел по стопам отца, став механизатором. Примечательно, что в их семье прослеживается и преемственность поколений: любовь к машинам передалась даже внукам Анатолия. Поэтому, возможно, они тоже когда-нибудь, как и их дедушка, сядут за руль тяжелой техники.

Роман ВЕЖНОВЕЦ.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ответственный и надежный работник – так характеризуют механизатора КСУП «Губичи» Анатолия Гриба. В Губичи, за тысячу километров от малой родины,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Секс-символ миллионов девчонок, который не любит свое отражение. Факты об актере Адаме Драйвере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика