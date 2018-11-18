Механизатору из КСУП «Губичи» доверяют любую работу





Ответственный и надежный работник – так характеризуют механизатора КСУП «Губичи» Анатолия Гриба.

В Губичи, за тысячу километров от малой родины, уроженец нижнего Новгорода переехал в 1991 году и сразу стал искать работу в механизации. Анатолий объясняет это тем, что тяга к технике у него еще с детства:

– Впервые сел за руль трактора в 14 лет и даже в армии ездил на бульдозере. Сегодня у меня уже права высшей категории, – рассказывает мужчина. – До сельского хозяйства трудился в сфере водоснабжения. Скажу так: везде работать тяжело, но, когда любишь свое дело, с трудностями легче справляться, – говорит Анатолий.

Работу он выполняет самую разную, в зависимости от текущих задач. По словам заместителя директора по идеологической работе КСУП «Губичи» Людмилы Кузьменковой, доверить ему можно любую работу, связанную с погрузчиком: утрамбовку ям, погрузку кормов, органики.

Кстати, не так давно в хозяйстве работало целое семейство Грибовых, но несколько лет назад супруга Анатолия вышла на заслуженный отдых. Зато сегодня достойно продолжают семейное дело двое сыновей, причем старший пошел по стопам отца, став механизатором. Примечательно, что в их семье прослеживается и преемственность поколений: любовь к машинам передалась даже внукам Анатолия. Поэтому, возможно, они тоже когда-нибудь, как и их дедушка, сядут за руль тяжелой техники.

Роман ВЕЖНОВЕЦ.

Фото автора.