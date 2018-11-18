Time опубликовал топ-10 сериалов 2018 года. Сохраните себе в закладки

Американское издание Time опубликовал список из десяти лучших сериалов 2018 года. Тут есть много не самых популярных сериалов. Добавляйте себе в закладки и смотрите холодными зимними вечерами.

1. «Убивая Еву»

Топ сериалов возглавил британский триллер «Убивая Еву», снятый по роману Люка Дженнигса. Наёмная убийца с русскими корнями Вилланель противостоит агенту британской разведки Еве Поластри.

2. «Острые предметы»

Мини-сериал из США, снятый по произведению Гиллиан Флинн. Снял режиссер «Большой маленькой лжи». Главная героиня, журналистка Камилла, по работе едет в родной городок, где орудует маньяк.

3. «Атланта»

Второй сезон отличной комедийной драмы. Сериал посвящён двум двоюродным братьям, которые пытаются пробиться на рэп-сцену в Атланте.

4. «Патрик Мелроуз»

Мини-сериал с Бенедиктом Камбербэтчем. И основан на серии романов британского писателя Эдварда Сент-Обина. Думаем, это весомые причины посмотреть сериал.

5. «В лучшем мире»

Третий сезон американского ситкома. Менеджер по продажам погибает в результате несчастного случая − и по ошибке попадает в лучший мир.

6. «Дом с террасой: Открывая новые двери»

В Японии умеют делать далеко не только аниме. Вот это, например, реалити-шоу, которое взлетело на Netflix.

7. «Когти»

Девушки делали маникюр и, должно быть, хорошо зарабатывали, но недостаточно, поэтому они подались в организованную преступность.

8. «Моя гениальная подруга»

Создан на основе бестселлера Элены Ферранте. «Сказка» об истории дружбы двух девочек, Элены и Лилы, которые живут в бедном районе Неаполя.

9. «Возвращение домой»

В главной роли Джулия Робертс, а режжисёр снял «Мистера Робота». Главная героиня помогает реабилитироваться солдатам, постарадавшим в боевых действиях.

10. «Поза»

Сериал с целой когортой опытных режиссёров, а для продюсера Стивена Каналса это дебют. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов. Главные герои − артисты-транссексуалы, которые просто мечтают о любви и успехе.