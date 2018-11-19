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В Минске Citroen опрокинулся в котлован
В Минске легковушка опрокинулась в котлован. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 19 ноября, около 20.20. По предварительной информации, 30-летний водитель Citroen ехал по местному проезду улицы Ольшевского со стороны улицы Бирюзова в направлении переулка Ольшевского. Проезжая участок дороги, где проводятся ремонтные работы, водитель, по его словам, несвоевременно оценил обстановку, в результате не смог вовремя остановиться и въехал в котлован, где автомобиль опрокинулся на крышу.
К счастью, в аварии водитель не пострадал. Он был пристегнут ремнем безопасности.
В ГАИ отметили, что ремонтные работы были обозначены соответствующими дорожными знаками.
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Проезжая участок дороги, где проводятся ремонтные работы, водитель, по его словам, несвоевременно оценил обстановку.
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