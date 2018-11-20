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Что ждет рынок труда в ближайшие годы

21.11.2018 00:23 — Разное | Ежедневник  
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Что ждет рынок труда в ближайшие годы

Каких работников ищут компании, почему высшее образование утратило актуальность и почему надо искать не рабочее место, а работу.

Рынок труда меняется. Меняется, в том числе, и в своих требованиях к соискателям. По словам независимого HR-консультанта в сфере IT Амины Идиговой, компетенции, которые требует работодатель сегодня, несколько изменились по сравнению с тем, что было несколько лет назад.

«National Association of Colleges and Employers ежегодно составляет набор навыков и умений, которыми должен обладать сотрудник, по мнению американских работодателей, сегодня, – рассказала Амина Идигова, выступая на Всемирной неделе предпринимательства. – И интересно то, что в лидерах рейтинга такие компетенции как умение решать проблемы и работать в команде (82,9%), а также умение эффективно коммуницировать (80,3%)».

А вот технические навыки (59,8%) и владение компьютером (48,7%) расположились лишь в середине рейтинга, уступив место даже аналитическим способностям (67,5%), инициативности (67,5%) и вниманию к деталям (64,1%).

Еще ниже технических навыков в рейтинге идут стратегическое планирование (39,3%), креативность (29,1%) и предпринимательские навыки.

«В этом списке я бы лишь креативность поставила намного выше, а все остальное почти полностью совпадает с тем, что требует бизнес в Беларуси», – отметила эксперт.

В целом, сейчас становится все более востребованным гибридный скилл (навык): когда у человека одинаково развиты способности и к гуманитарным и к техническим наукам.

«Если вы сможете сочетать технические и компьютерные навыки, системное мышление, анализ, синтез с социальными и личностными навыками, такими как эмоциональный интеллект и коммуникация, вы будете в информационной экономике будущего нарасхват», – уверена Идигова.

Дипломы исчезнут?

Рассуждая о трендах будущей карьеры, эксперт заметила, что образование станет «конструктором» из знаний, которые человек сможет собрать самостоятельно.

«Сегодня теряет вес диплом, образование из высшего становится непрерывным, – заметила Амина Идигова. – К примеру, для меня, как для человека, принимающего на работу, трудовая история человека не в том, какой у него диплом, а в каких реально проектах он участвовал».

Она обратила внимание на тот факт, что уже и топовые компании Силиконовой долины и другие мировые компании, типа Google, Apple, IBM, Hilton и др., официально признали, что диплом для них больше ничего не значит.

«Им пришлось это признать, – заметила Амина Идигова. – Поскольку после того, как была cобрана статистика по разным глобальным платформам, они увидели, что 80% профессиональных программистов имеют другое образование, никак несвязанное с IT, и 20% «технарей» вообще не имеет никакого образования. И при этом они работают, они успешны, они эксперты. То есть монополия на информацию исчезла, любая информация сегодня доступна, нужно только уметь ее взять и применить».

Она также отметила, что согласно последним  исследованиям, самый высокий уровень образования оказался в Финляндии, на втором месте – Япония, на третьем – Швейцария.

«Но интересно не это, а то, как этот уровень образования соотносится с требованиями работодателей. И вот совпадение того, что дает образование с тем, чего хочет работодатель, происходит только в трех странах: Японии, Корее и Китае», – добавила карьерный консультант.

Займут ли роботы наши рабочие места?

В свою очередь Амина Идигова развеяла миф о «надежной профессии» на всю жизнь.

«Многие считают, что достаточно получить надежную профессию и всю жизнь будешь при деле и деньгах, – рассказала ИТ-гуру Идигова. – Да, это было актуально раньше. Сегодня же компании все больше нанимают людей на какой-то конкретный проект».

По ее словам, этот глобальный тренд называют гигономикой, или экономикой свободного заработка.

Работа на полную ставку постепенно исчезает, заявляет эксперт. Это невыгодно как сотруднику, который погрязает в бюрократии и перестает расти, так и невыгодно компании, потому что постоянный сотрудник обходится на 40% дороже, чем равноценный независимый подрядчик.

«Поэтому мой совет: искать нужно не рабочее место, а работу», – отметила карьерный консультант.

Ведь, исходя из прогноза, к 2020 году в каждой четвертой компании доля внештатников увеличится до 30%, а каждый пятый работающий человек будет фрилансером.

Амина Идигова также рассказала о популярном заблуждении касаемо ИИ. Мол, скоро нас всех заменят роботы, и людей ждет безработица.

«Как оказалось, согласно последнему исследованию Korn Ferry Hay Group, все будет наоборот: к 2030 году нехватка рабочего персонала во всех отраслях экономики составит 85 млн человек, что в пересчете на недополученную прибыль составит 8,5 трлн долларов», – резюмировала Амина Идигова.

 
 
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Каких работников ищут компании, почему высшее образование утратило актуальность и почему надо искать не рабочее место, а работу.
 
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