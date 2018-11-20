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В Бресте обсуждали, как повышать уровень ежедневного взаимодействия по противодействию насилию в семье

21.11.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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20 ноября 2018 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» состоялось третье заседание рабочей группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики насилия в семье: «Повышение уровня ежедневного взаимодействия по противодействию насилию в семье».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60812.php

В Бресте обсуждали, как повышать уровень ежедневного взаимодействия по противодействию насилию в семье

В заседании рабочей группы приняли участие директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» Воронин С.И. и представители ведомств, входящих в состав межведомственного совета, а так же организаций и общественных объединений:

- помощник прокурора г. Бреста - Шерко Е.Н.;

- старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД администрации Московского района г. Бреста - Личевская Т.Н.;

- методист ГУО « Учебно-методический кабинет» управления по образованию администрации Московского района г. Бреста - Шумякова И.А.;

- ведущий инженер КУП « ЖРЭУ г. Бреста» - Бондарева И.В.;

- председатель Брестской городской организации «Белорусского Общества Красного Креста» - Саваневская Н.В.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60812.php

В Бресте обсуждали, как повышать уровень ежедневного взаимодействия по противодействию насилию в семье

Тема насилия в семье в Республике Беларусь долгое время находилась «под запретом», так как большинство женщин опасались заявить о своей проблеме открыто. Нельзя отрицать и влияние национального менталитета, в котором утверждение «Бьет - значит любит» всегда считалось вариантом нормы. Но на сегодняшний день, благодаря слаженной работе специалистов, оказывающих помощь женщинам, пострадавшим от насилия в семье, ситуация в Московском районе г. Бреста заметно изменилась. В 2017 году за помощью обратилось 58 человек, из них 22 человека проживало в «кризисной» комнате, за 10 месяцев 2018 года такой вид помощи был оказан 47 пострадавшим, из которых 17 человек проживали в «кризисной» комнате.

Вы находитесь в серьёзном конфликте с членами вашей семьи?

Подвергаетесь физическому или психологическому насилию?

Выход есть!

За помощью можно обратиться по адресу: г. Брест, ул. Халтурина,8.

Контактные телефоны: 20-94-80, «Горячая линия», круглосуточная психологическая помощь: +37529 892-88-07

 
Теги: Брест
 
 
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20 ноября 2018 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» состоялось третье заседание рабочей группы...
 
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