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Лукашенко подписал указ о привлечении государственных займов на сумму, эквивалентную $2 млрд
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал Указ № 458 "О привлечении внешних государственных займов", сообщили в пресс-службе главы государства.
Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал Указ № 458 "О привлечении внешних государственных займов", сообщили в пресс-службе главы государства....
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