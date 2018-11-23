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Женская сборная Беларуси по гандболу с победы стартовала в квалификации ЧМ-2019

23.11.2018 22:08 — Разное | Интерфакс  
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Женская сборная удачно начала отборочный турнир чемпионата мира-2019, который проходит в греческом Аминдео.

В первом матче команда Томажа Чатера была сильнее сборной Португалии — 31:23. Отметим, что по ходу второго тайма в счете наступало равенство.

Беларусь — Португалия — 31:23 (15:14)

Группа 3: Беларусь — 2 очка (1 матч), Греция — 0 (0), Италия — 0 (0), Португалия — 0 (1).

Завтра, 24 ноября, белоруски сыграют с гречанками (18.00), в воскресенье — с итальянками (20.30).

Источник: "Прессбол"

 
 
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Женская сборная удачно начала отборочный турнир чемпионата мира-2019, который проходит в греческом Аминдео. В первом матче команда Томажа Чатера была сильнее...
 
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