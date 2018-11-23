Держателям проблемных жилищных облигаций ООО «Тамбаз» в пятницу вечером власти города объясняли, куда обращаться за страховыми выплатами и что делать, если им отказывают в возмещении. О сроках начала строительства и суммах будущих доплат за достроенные УКСом квартиры конкретики мало — бывший застройщик до сих пор не передал городу проектно-сметную документацию.

На большой встрече с руководством Советского района Минска и Мингорисполкома держателям жилищных облигаций рассказали об исполнении указа № 430. На входе всем выдали информацию, по каким выпускам облигаций и какая организация отвечает за выплату страховых возмещений или денежных выплат по номинальной стоимости.



Фото: TUT.BY

— У держателей жилищных облигаций есть право обратиться в срок до 31 декабря за возмещением в страховые компании или организации, выступающим поручителями или залогодержателями по жилищным облигациям, — заявил в начале встречи глава администрации Советского района Юрий Трущенко. — После указанного срока вернуться к этому вопросу уже не получится.

Он пояснил, что владельцы жилищных облигаций имеют право на первоочередное заключение договора долевого строительства с новым заказчиком («УКС Советского района г. Минска») по льготной цене — себестоимость плюс 2% прибыли. Соответственно, независимо от того, получит ли держатель жилищных облигаций страховые выплаты или нет, на него распространяется льгота по ограничению прибыли застройщика.

Директор УКСа Валерий Минченков пояснил, что доплаты для держателей облигаций будут рассчитываться только за достраиваемую часть жилых домов.

В цену достройки жилой части не будет включена себестоимость достройки коммерческой недвижимости. Прибыли от ее продажи не ожидается — по словам представителя УКС, ее будут продавать скорее всего по себестоимости.

Согласно Указу № 430 люди могут рассчитывать на возврат номинальной стоимости облигаций (от 480 до 660 рублей за облигацию). Но, как следует из вопросов держателей облигаций, они уже столкнулись с проблемами — не все фирмы-поручители или залогодержатели, которые должны выплатить компенсацию за жилищные облигации, в состоянии это сделать. Некоторые подали заявление на банкротство, ликвидацию — двери их офисов закрыты, а руководителей невозможно найти. Речь идет о фирмах, аффилированных ООО «Тамбаз».



Фото: TUT.BY

Юрий Трущенко заявил, что в регистрирующие органы уже направлены письма, чтобы не осуществлялись процедуры по реорганизации и ликвидации этих компаний: «Мы будем принимать меры для того, чтобы этого не допустить», — добавил глава администрации Советского района.

О конкретных сроках выхода строителей на объект собравшиеся информации не получили. Власти города еще ждут от ООО «Тамбаз» проектно-сметную документацию.

— Если документы нам передадут оперативно, то и дальнейший процесс пойдет быстро, — заявил Юрий Трущенко.

Затем УП «Минскпроект» обследует объекты незавершенного строительства и разработает проект завершения работ. После его экспертизы будет сформирована цена и определены сроки начала и завершения строительства. И только затем УКС сможет предложить к заключению договора долевого строительства со стоимостью и графиком внесения платежей.

Юрий Трущенко пояснил, что ответ по предложенному договору долевого строительства нужно будет дать в течение 60 дней. Если кто-то откажется от заключения документа, право реализации квартиры перейдет УКСу.

Пока же держателям облигаций предложили заполнить анкеты, чтобы узнать, кто на какую квартиру претендует. Также было озвучено, что УКС Советского района планирует заключить предварительные договора на строительство. Эти документы нужны как своего рода инвентаризация, чтобы предоставить впоследствии данную квартиру конкретному человеку.



Фото: из личного архива дольщиков

Напомним, что ЖК «Аркадия» строил известный в Минске застройщик ООО «Тамбаз». Однако фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных держателями жилищных облигаций объектов. Бывший генеральный директор Лев Хаютин задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело.

Строительно-монтажные работы с мая 2017 года приостановлены. Несмотря на обещания нового гендиректора «Тамбаза» возобновить строительство, объект превратился в очередной долгострой. В итоге вышел специальный указ № 430, которым определяется, что завершать строительство объектов будет государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска», генеральным подрядчиком назначается ОАО «Стройтрест № 4».

Для завершения строительства жилых домов Минским горисполкомом выделяется возвратная бюджетная ссуда в размере Br30 млн.

Устанавливается обязанность страховых компаний поручителей и залогодателей, которые обеспечивали исполнение ООО «Тамбаз» обязательств по жилищным облигациям, осуществить владельцам таких облигаций на основании заявлений, поданных ими до 31 декабря 2018 года включительно, страховые выплаты в размере номинальной стоимости облигаций.