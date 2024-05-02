Сотрудники ГАИ начали ловить любителей быстрой езды на мотоциклах в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовала акция «Мотоциклист». Сотрудники ГАИ вышли в рейд и ловят лихачей-нарушителей. К дорожной инспекции присоединилась корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Родился в рубашке. Мотоциклиста при перестроении в потоке не заметил водитель авто. После такого столкновения удержать равновесие на двухколесном транспорте невозможно. От серьезных травм байкера спасла экипировка.

«С приходом весенне-летнего периода участились дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклистов. В этом году наблюдается незначительный их рост. За текущий период на территории города Минска произошло двеять дорожно-транспортных происшествий с участием данного типа участников дорожного движения», – подчеркнул начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции Сергей Бабич.

Всего в Беларуси зарегистрировано более 400 тысяч водителей двухколесного транспорта. Но правила дорожного движения соблюдают не все. Среди частых нарушений – превышение скорости, езда без шлема, обгон через сплошную разметку или с правой стороны. Только в этом году в стране произошло 48 аварий, 4 человека погибли, 50 получили травмы различной степени тяжести.



Кристину сотрудники ГАИ остановили впервые. Нарушений нет. Девушка соблюдает все правила дорожного движения.

«При перевозке пассажира мотоциклист всегда отвечает за человека, сидящего за ним. Полностью берет ответственность за его безопасность», – отметила мотоциклистка.

А вот за безопасность всех участников дорожного движения отвечают правоохранители. Экипажи ГАИ на время рейда пересели на мотоциклы и байки. Контроль за лихачами ведут круглосуточно.



Евгений Жичко мотоцикл купил недавно, но уже успел столкнуться с нарушителями. Его не раз подрезали на дороге. В таких ситуациях больше переживает за своего двухколесного напарника. Модель редкая, 84-го года. Сам же всегда в защитной экипировке.

«Ну, во-первых, у меня тут куртка, она кожаная, это мотоциклетная. У нее вставки на груди, локти, плечи и черепаха. То есть это минимальная защита для суставов и позвоночника. Мотоботы я купил после того, как в автошколе один раз неудачно упал на площадке и у меня почти год болел сустав. Так что экипировка, хоть какая-то, должна быть», – отметил мотоциклист Евгений Жичко.

В поисках адреналина мотолюбители могут разогнаться до 200 км/ч. А это нарушение скоростного режима на дороге. Такое лихачество становится частой причиной ДТП с участием двухколесного транспорта.

А к ним можно еще добавить тех, кто ездит без прав, нетрезвых водителей и без шлема. Сотрудники ГАИ таких наказывают по всей строгости. Выписывают штраф. Его размер зависит от вида нарушения. Например, за езду на одном колесе водителю мотоцикла грозит денежное взыскание от 200 до 400 белорусский рублей. Это от 5 тысяч до 11 тысяч российских.