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Сотрудники ГАИ начали ловить любителей быстрой езды на мотоциклах в Минске
02.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовала акция «Мотоциклист». Сотрудники ГАИ вышли в рейд и ловят
Родился в рубашке. Мотоциклиста при перестроении в потоке не заметил водитель авто. После такого столкновения удержать равновесие на двухколесном транспорте невозможно. От серьезных травм байкера спасла экипировка.
Всего в Беларуси зарегистрировано более 400 тысяч водителей двухколесного транспорта. Но правила дорожного движения соблюдают не все. Среди частых нарушений – превышение скорости, езда без шлема, обгон через сплошную разметку или с правой стороны. Только в этом году в стране произошло 48 аварий, 4 человека погибли, 50 получили травмы различной степени тяжести.
«При перевозке пассажира мотоциклист всегда отвечает за человека, сидящего за ним. Полностью берет ответственность за его безопасность», – отметила мотоциклистка.
А вот за безопасность всех участников дорожного движения отвечают правоохранители. Экипажи ГАИ на время рейда пересели на мотоциклы и байки. Контроль за лихачами ведут круглосуточно.
В поисках адреналина мотолюбители могут разогнаться до 200 км/ч. А это нарушение скоростного режима на дороге. Такое лихачество становится частой причиной ДТП с участием двухколесного транспорта.
А к ним можно еще добавить тех, кто ездит без прав, нетрезвых водителей и без шлема. Сотрудники ГАИ таких наказывают по всей строгости. Выписывают штраф. Его размер зависит от вида нарушения. Например, за езду на одном колесе водителю мотоцикла грозит денежное взыскание от 200 до 400 белорусский рублей. Это от 5 тысяч до 11 тысяч российских.
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В поисках адреналина мотолюбители могут разогнаться до 200 км/ч. А это нарушение скоростного режима на дороге. Такое лихачество становится частой причиной ДТП с...
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